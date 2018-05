O município de Ílhavo formalizou os contratos interadministrativos com as quatro freguesias que ascendem a 300 mil euros, transferindo já metade dos apoios financeiros para o mandato autárquico.



As freguesias têm destinados os seguintes financiamentos: 27550 euros para a Freguesia da Gafanha do Carmo, 47900 euros para a Gafanha da Encarnação 104450 euros para a Gafanha da Nazaré e 120100 para S. Salvador.



As verbas permitirão dar resposta a necessidades de investimento e de funcionamento de cada freguesia.



Segundo o presidente da Câmara, Fernando Caçoilo, é dado "um enorme sinal positivo de cooperação, numa relação institucional de respeito mútuo" com um objetivo comum, que é o de servir populações.