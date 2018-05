Bloco contesta publicidade gratuita no espaço público de Aveiro 24 mai 2018, 11:31 O Presidente da Câmara, o Vereador da Cultura e o Presidente da Junta de Freguesia Glória e Vera Cruz e um responsável da empresa inauguraram uma escultura de uma garrafa de Coca-Cola num espaço público no centro da cidade. O Bloco considera que o espaço público é de todos e a sua ocupação por publicidade deve estar sujeita a regras e ao devido pagamento à autarquia.



A escultura é claramente publicidade, com a garrafa não só a ter a forma reconhecida como a ter a inscrição da marca e ainda uma outra placa com o nome da marca. O facto de ter sido decorada por um artista não lhe retira esse objeto de publicidade.



O Bloco contesta a borla dada à publicidade da marca comercial em causa. Estranha ainda que a inauguração da instalação publicitária tenha merecido a presença de tantos responsáveis autárquicos. O Bloco quer regras claras para a publicidade em Aveiro e para a ocupação do espaço público.



Curiosamente, na mesma semana a Policia Municipal identificou e levantou um auto a uma artista que estava a trabalhar numa parede exterior com a autorização do proprietário. A bonomia dada à publicidade de uma marca no espaço público contrasta com a aspereza a que é dada a intervenções artísticas.

