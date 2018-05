Moisés Ferreira recandidata-se à liderança do Bloco no distrito de Aveiro 24 mai 2018, 11:27 Moisés Ferreira lidera a única lista concorrente às eleições para a Comissão Coordenadora Distrital de Aveiro (CCDA), agendadas para 16 de junho.



O atual deputado na Assembleia da República apresenta-se, assim, como recandidato à liderança dos bloquistas no distrito.



"Uma candidatura de continuidade, plural e solidária" que se diz "preparada para os desafios do próximo mandado" e "capaz de congregar o trabalho das organizações concelhias,dos aderentes e ativistas".



O lema da lista é "mais Bloco: mais justiça na economia, melhores serviços públicos".



Nas eleições autárquicas do ano passado, o partido concorreu a mais de metade dos municípios e ampliou a sua representação autárquicas. Na Mealhada teve um dos melhores resultados do país, recorda o manifestou da lista candidata aos orgãos distritais.



O próximo ciclo eleitoral ficará marcado pelas europeias e legislativas, em 2019. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)