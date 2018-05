Um indivíduo residente em Espinho, de 30 anos, foi condenado no Tribunal de Aveiro a 16 meses de prisão por burla informática.



O tribunal de Aveiro suspendeu a pena com a condição do arguido compensar as vítimas em cerca de 6.400 euros.



Em concreto, terá de entregar 500 euros a uma ofendida singular e 5.900 euros, neste caso por ter lesado uma empresa.



O coletivo deu como provado que o arguido, ou alguém com o seu auxílio e conhecimento, obteve as credencias de acesso via homebanking das contas dos ofendidos, ambas da mesma entidade bancária, fazendo suas quantias em dinheiro.



As transferências ocorreram, de forma não concretamente apurada, em junho de 2015, no mesmo dia, com poucos minutos de diferença. Primeiro 500 euros da conta da senhora e depois 4.400 euros de uma sociedade.



A investigação apurou que o arguido, consumada a apropriação das quantias, fez uma transação de compra do mesmo valor com o seu cartão de débito, no Casino de Espinho, que gastou em fichas de jogo.



Descoberto o esquema, o indivíduo não devolveu qualquer quantia aos lesados e em tribunal assumiu apenas o pagamento das fichas a pedido de um terceiro que lhe pedira o número de conta a troco de 100 euros. Versão que não convenceu o coletivo.



O tribunal decidiu absolver o arguido de crimes de branqueamento de capital, acesso ilegítimo e furto, por razões jurídicas.