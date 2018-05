Xávega-Mar Marisqueira vai navegar até ao festival ‘Sabores da Torreira’ 23 mai 2018, 23:49 O Xávega-Mar é uma das casas que vai navegar até ao festival ‘Sabores da Torreira’ com gosto e empenho. “Andávamos a dizer à Câmara que a Torreira estava a ficar um pouco esquecida. Resolveram juntamente com a Junta de Freguesia fazerem este convite aos comerciantes e restauração. Queremos participar em iniciativas comuns, para trabalharmos todos e todos beneficiarem. Esperamos que os ‘Sabores da Torreira’ também fiquem marcados nas pessoas pela positiva”, afirma Dulce Teixeira, proprietária.



No cardápio, o Xávega-Mar terá os seus pratos habituais e promete “uma surpresa, que não podia deixar de ser de peixe”. O restaurante aposta nos pratos de marisco, peixe fresco do mar, mas também carnes para dar uma ementa variada. O cabrito na brasa com batatinha, o naco de vitela (alcatra), a francesinha.



Regressando aos peixes, vão desde as lulas aos 'Sabores do mar', "que muita gente procura": cataplana de tamboril com marisco. Não falta o arroz de marisco, "que já ficou em quarto lugar num concurso nacional". De tudo um pouco irá constar a ementa dos 'Sabores da Torreira', mais umas entradas: as gambinhas, os burriés, o camarão da costa, as ameijoas à bolhão pato (ler artigo completo no suplemento destino Aveiro).

