A empresa Hexagon Manufacturing Intelligence anunciou a instalação de um ´Precision Center´ para prestar serviços de metrologia em Portugal, que ficará localizado em Albergaria-a-Velha, no distrito de Aveiro.



Segundo um comunicado, o novo centro tecnológico é "fruto do acordo estratégico de colaboração" com a empresa Metricent - Metrologia Industrial, representante local.



O Hexagon Precision Center Portugal dispõe de uma sala de metrologia com 450 metros quadrados, estando equipada "com os mais avançados sistemas de medição".



A localização escolhida para o centro tecnológico da filial ibérica deve-se à sua posição "geográfica estratégica", próxima de zonas empresariaiais "que gozam de uma grande atividade industrial relacionada com o sector automóvel, maquinação ou moldes."



A inauguração, agendada para 6 de junho, irá decorrer no âmbito de um programa mais amplo (6 e 7 de junho) - o evento HxGN local - dedicado às tecnologias de digitalização e scanning.



O Hexagon Precision Center Portugal será usado pelo grupo Hexagon para demonstrações dos seus equipamentos, eventos de formação e apresentações, permitindo "reforçar a atividade comercial e serviços em todo o país."



A empresa afirma-se como "líder de metrologia e especialista em soluções de fabricação".