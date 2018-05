O vereador Miguel Capão Filipe relevou, esta tarde, o empenho do município de Aveiro em "fazer crescer o turismo" de fenómeno "conjuntural para estrutural".



O autarca falava durante a apresentação da Rota de Tapas Estrella Damm promovida pelo grupo Sumol+Compal, que é representante em Portugal daquela marca de cerveja oriunda de Barcelona, a quem agradeceu "o reconhecimento" e deixou a garantia que a dinâmica local "saberá retribuir" a escolha.



"Neste caminho que pretendemos fazer é decisivo contar com este tipo de iniciativa para dar expressão aos estabelecimentos locais e atrair visitantes", declarou Miguel Capão Filipe, acreditando que "a identidade singularidade" de Aveiro, com os canais e cais ligados por city boat´s com um barco "único" como é o moliceiro será uma mais valia.



A Rota de Tapas Estrella Damm, que tem duas edições por ano (maio e setembro) passará a estar disponível, a partir desta quinta-feira, em Aveiro, cidade que conta com um mapa em papel próprio.



Elsa Cerqueira, responsável pelo marketing da marca, adiantou que os 26 estabelecimentos aderentes irão ser sujeitos a avaliação de júri profissional e dos consumidores como forma de distinguir as melhores tapas.



A Rota de Tapas Estrella Damm remota a 2013 sendo uma aposta para associar a marca de cerveja à gastronomia. "Os portugueses não tinham o hábito de tapear, nem tínhamos os turistas que hoje temos. Hoje somos a principal marca a trabalhar esta área", declarou Elsa Cerqueira. A adesão de ´casas´ de Aveiro foi considerada "brutal".