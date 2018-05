Museu Municipal quer aproximar severenses do seu património 23 mai 2018, 18:40 O segundo aniversário do Museu Municipal de Sever do Vouga foi celebrado, no dia 18 de maio, com um programa especial gratuito que reforçou a ligação deste equipamento cultural com a comunidade e o território.



Em dia de aniversário, foi altura de fazer balanços e traçar metas. Em dois anos de funcionamento, o Museu Municipal recebeu mais de 5 mil pessoas, o que traduz uma média de 200 visitas mensais.



“Desde que abriu as suas portas, o museu tem acolhido as mais diversas formas de cultura, privilegiando o talento severense. Temos vindo a trabalhar no sentido de aproximar os severenses da cultura e do seu património, através dos nossos equipamentos culturais, sendo o Museu Municipal exemplo disso”, afirmou o vice-presidente Almeida e Costa.



Também presente na cerimónia, o presidente da Assembleia Municipal, Mário Silva, reforçou o papel do museu enquanto “espaço de memória que se quer vivo e não só expositivo”, referindo a importância de se equacionar “a criação de micro espaços museológicos para dinamizar as freguesias”. Uma situação já prevista, como explicou o técnico responsável, Pedro Nóbrega.



“Estamos a elaborar um plano de atividades com vista a reforçar a presença do museu não só no território concelhio, através de ações fora de portas, mas também nas comunidades emigrantes, através do novo site e redes sociais que irá consolidar o trabalho deste espaço que se quer dinâmico e atento ao que os severenses fazem”, explicou, sublinhando que “o museu é um espaço que, além de albergar memórias, vai à procura das mesmas, sejam materiais ou imateriais, interpretando-as e revelando-as à comunidade”.



A programação teve início, pelas 18h00, com uma visita guiada, pautada pela boa disposição, em que a coreógrafa Leonor Barata deu a conhecer as diferentes salas e espaços, interagindo com o público.



Seguiu-se a inauguração da exposição de Renato Pinto, jovem talento severense que interpretou oito elementos patrimoniais do concelho e, através do desenho, mostrou o seu “Olhar sobre Sever do Vouga”. Na varanda do Museu Municipal, com vista para o Parque Urbano da Vila, foi servido o bolo de aniversário, acompanhado por um espumante produzido em terras de Couto de Esteves, proporcionando um momento de convívio entre os presentes.



Desde o dia 18 de maio, é possível aceder ao site oficial do Museu Municipal de Sever do Vouga, através de www.cm-sever.pt/museu. Ali, o visitante poderá pedir informações e contactar o museu, conhecer as suas coleções e marcar visitas guiadas.

