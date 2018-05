Suspeito de atropelar mulher à frente dos filhos em silêncio no Tribunal (Ag. Lusa) 23 mai 2018, 18:25 Um homem de 44 anos suspeito de ter atropelado a ex-mulher em frente dos filhos menores remeteu-se hoje ao silêncio, no início do julgamento, no Tribunal de Aveiro, disse à agência Lusa fonte judicial.



O julgamento está a decorrer à porta fechada, a pedido do arguido, que requereu a exclusão de publicidade para proteger os três filhos menores do casal (ler artigo).

