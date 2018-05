‘Avenida Praia’ com lugar reservado no festival ´Sabores da Torreira´ 23 mai 2018, 18:30 O ‘Avenida Praia’ está de portas abertas há quase três décadas, com vista para o largo da Varina e a 50 metros do mar. É um dos restaurantes com lugar reservado no festival ‘Sabores da Torreira’, de 31 de maio a 3 de junho.



O chef Manuel Fernandes, patriarca, continua a ser indispensável no leme da cozinha, transmitindo a experiência de uma carreira longa que passou pela ‘Pausada da Ria’ ou o antigo ‘Casarão’, também na localidade.



“Sentimos que aqui na Torreira estamos em contra ciclo em relação ao turismo. Está a crescer em todo o lado e aqui perdeu-se alguma força. Temos falado muito sobre isto, com a Câmara e com outros restaurantes e comerciantes. Está a começar uma dinâmica que pode ser interessante, a ver se o associativismo funciona um pouco mais. Por isso vamos participar no festival”, declarou o filho Pedro Fernandes.



A Torreira mobiliza-se para voltar a figurar num mapa onde outras localidades foram assumindo protagonismo com os seus trunfos para atrair visitantes.



O ‘Avenida Praia’ estará presente com “as ementas mais fortes e procuradas por clientes, muitos deles fiéis”. Os destaques vão para as enguias fritas, a caldeirada, a feijoada de chocos, a massada de peixe, a sopa de enguias. Cada dia com três pratos de peixe e um de carne. As sobremesas ‘da casa’ a rematar: o leite creme “muito famoso”, mas também arroz doce e aletria. E ainda algo por desvendar: “Vamos ter uma ementa para surpreender, que está no segredo dos deuses” (ler artigo completo no suplemento online Destino Aveiro). Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)