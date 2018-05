Desmantelada associação criminosa que falsificava documentos para a venda de veículos em Aveiro Norte 23 mai 2018, 12:57 A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Norte, deteve quatro homens indiciados pelos crimes crimes de associação criminosa, furto qualificado, burla qualificada e falsificação de documentos de veículos, e ainda um outro por posse de arma proibida.



Segundo um comunicado, "os elementos identificadores dos veículos, na sua maioria provenientes de salvados adquiridos no estrangeiro, eram apostos em viaturas nacionais furtadas e obtidos documentos legais que atestavam uma suposta reparação dos salvados". A PJ adianta que "posteriormente eram vendidos, particularmente ou em stands de automóveis, passando a circular como se de viaturas legalmente reparadas se tratassem."



No decurso da presente operação, que contou com a colaboração da GNR de Santa Maria da Feira e de Arouca, foram realizadas dezasseis buscas, em habitações e estabelecimentos, apreenderam-se 13 viaturas , duas armas de fogo, diversos componentes e acessórios utilizados nas falsificações dos veículos, tendo sido possível deter os responsáveis por este esquema fraudulento.



"Esta associação criminosa, que remonta há pelo menos um ano, desenvolvia a sua atividade criminal centrada essencialmente no norte do país, possuindo liderança e funções definidas para cada um dos seus membros", informa a PJ.



Os detidos, com idades entre os 25 e os 46 anos, irão ser presentes à competente autoridade judiciária, para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.

