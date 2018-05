‘Sabores da Torreira’ quer “dar referências às pessoas” para visitarem a praia 23 mai 2018, 11:59 Lucinda Barbosa, que cumpre o segundo mandato à frente da Junta de Freguesia da Torreira, na Murtosa, explica a aposta autárquica na promoção do festival gastronómico entre o mar e a ria ´Sabores da Torreira´ , de 31 de maio a 3 de junho, na avenida Hintze Ribeiro.



O festival de gastronomia ´Sabores da Torreira´ vem no momento certo para aproveitar o incremento do turismo ?

Sim, queremos dar a conhecer a Torreira às pessoas de fora, dar referências do que melhor temos na freguesia. Queremos que visitem a Torreira e levem na bagagem boas recordações. Que falem e dêem a conhecer este belo canto de Portugal. Vai ser um fim-de-semana bastante preenchido, quatro dias bastante fortes.



A adesão entusiasmou os promotores?

Tivemos um festival de marisco, o Gastromar, há uns anos, que deixou boas recordações, mas agora apostamos em outro modelo. Fomos conversando, comerciantes de restauração e bares, e gerou-se um movimento interessante, estão todos animados. Definiram entre si o que fazem. Teremos ainda uma padaria e um estabelecimento de alojamento/Hoteleiro.

Será uma pequena montra do que temos na Torreira.



Mantiveram o desfile de carnaval.

Sim, o carnaval do verão desperta sempre interesse que atrai milhares de pessoas, com os grupos convidados,que desfilam em Ovar, Estarreja, Murtosa e Mealhada que gostam de participar, é um desfile com muita qualidade. Vai ser no domingo, para rematar o fim de semana.



O festival coincide também com o hastear da Bandeira Azul.

Este ano a Torreira tem destaque nacional, por ser a primeira do país onde a Associação da Bandeira Azul da Europa vai hastear as suas bandeiras. Foi uma boa surpresa escolherem a Torreira. Será na sexta-feira, 1 de junho. Acaba por ser um fim-de-semana de muita visibilidade. Destaco para quinta-feira, a nossa Procissão do Corpo de Deus na Ria, com inicio nas Quintas do Norte e término na Torreira. E também recomendamos a animação musical do festival. * Ler entrevista completa no suplemento online Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

