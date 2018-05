Albergaria-a-Velha: Quatro idosos feridos em colisão rodoviária 23 mai 2018, 11:38 Uma colisão rodoviária numa estrada municipal em Sobreiro, Albergaria-a-Velha, esta manhã, causou ferimentos em quatro idosos. As vítimas seguiam numa carrinha de transporte de passageiros a caminho do lar que frequentam. O acidente, sem consequências pessoais graves, envolveu outro veículo. Os feridos leves foram encaminhados para o hospital de Aveiro. O alerta chegou aos bombeiros locais pelas 9:26. 12 viaturas e seis veículos estiveram envolvidos no socorro.



++++++



Lucinda Barbosa, que cumpre o segundo mandato à frente da Junta de

Freguesia da Torreira, na Murtosa, explica a aposta autárquica na

promoção do festival gastronómico entre o mar e a ria ´Sabores da

Torreira´ , de 31 de maio a 3 de junho, na avenida Hintze Ribeiro.



Como está a correr o arranque do mandato, após a reeleição ?

Trabalhamos com orçamentos bastante limitados,com muitos condicionalismos. No

primeiro mandato sentimos muitas dificuldades, tivemos de fazer uma

aprendizagem, com ajuda.

Agora, sem deixar de ser complicado, a equipa é mais jovem e tem

visão. Executa trabalho, avançamos com projetos que estavam à espera

de uma boa altura. Atualmente sabemos com o que podemos contar, pois já possuo alguma experiência.



Quantos residentes tem a Torreira ?

Somos cerca de 3500 residentes, e à volta de 2600 recenseados. Na época balnear triplicamos o número de residentes. Não sinto que a população esteja a envelhecer, temos muitos casais novos, o que é bom. Estamos a fixar população, apesar de tudo. A freguesia extende-se desde as Quintas do Norte até ao Muranzel.



32842131_1688479224563746_8539068340830732288_o



O festival de gastronomia ´Sabores da Torreira´ vem no momento certo

para aproveitar o incremento do turismo ?

Sim, queremos dar a conhecer a Torreira às pessoas de fora, dar referências do que melhor temos na freguesia. Queremos que visitem a Torreira e levem na bagagem boas recordações. Que falem e dêem a conhecer este belo canto de Portugal. Vai ser um

fim-de-semana bastante preenchido, quatro dias bastante fortes.



O local da praça da restauração é um desafio ?

A tenda está no melhor local, pela dimensão. Existem infraestruturas

criadas aquando a realização da Semana Europeia do Cicloturismo em 2014. Está dotada de

estacionamento próximo. É mais confortável para quem chega.



A adesão entusiasmou os promotores?

Tivemos um festival de marisco, o Gastromar, há uns anos, que deixou

boas recordações, mas agora apostamos em outro modelo. Fomos

conversando, comerciantes de restauração e bares, e gerou-se um movimento

interessante, estão todos animados. Definiram entre si o que fazem. Teremos ainda uma padaria e um estabelecimento de alojamento/Hoteleiro.

Será uma pequena montra do que temos na Torreira.



Mantiveram o desfile de carnaval.

Sim, o carnaval do verão desperta sempre interesse que atrai milhares de pessoas, com os grupos

convidados,que desfilam em Ovar, Estarreja, Murtosa e Mealhada que gostam de participar, é um desfile com muita qualidade.

Vai ser no domingo, para rematar o fim de semana.



31880905_1675691822509153_2978958603194466304_o



O festival coincide também com o hastear da Bandeira Azul.

Este ano a Torreira tem destaque nacional, por ser a primeira do país

onde a Associação da Bandeira Azul da Europa vai hastear as suas

bandeiras. Foi uma boa surpresa escolherem a Torreira. Será na

sexta-feira, 1 de junho. Acaba por ser um fim-de-semana de muita

visibilidade. Destaco para quinta-feira, a nossa Procissão do Corpo de Deus na

Ria, com inicio nas Quintas do Norte e término na Torreira. E também recomendamos a animação

musical do festival.



“Temos uma coisa muito boa, que nos diferencia, que é a ria e o

mar”



O São Paio é incontornável no vosso verão.

As pessoas marcam férias para o São Paio, é uma romaria que movimenta

milhares de pessoas. Temos vindo a dar muita atenção aos costumes e

tradições dos festejos, para não os perder e envolver as camadas mais jovens.

As rusgas têm sido renovadas, o número de grupos a participar tem vindo a aumentar e a competitividade é bastante notória.

O fogo de artifício, as diversas regatas e corridas, a majestosa procissão, as festas nos bares, arrastam muitas pessoas.





29406de3e2bda7db2ccc5f3c1d67452d



A Torreira procura diferenciar-se de outros destinos.

Temos uma coisa muito boa, que nos diferencia e de excelência, que é a proximidade da ria e do mar. A

praia do Monte Branco tem vindo a crescer na procura, nos dias ventosos

é muito frequentada.

Somos da opinião que a Torreira poderia ter umas piscinas naturais, como existe

na Madeira. Na ria, a maré baixa não é agradável. Poderia

contornar-se isso com uma estrutura em piscinas, dotadas de diversões

aquáticas.

Temos também de melhorar as nossas condições de marina da náutica

de recreio, aproveitar a dragagem da Ria para isso ser feito.



A pesca é um grande sustento na Torreira, a apanha dos bivalves, a arte

xávega...

...É uma atividade muito importante para centenas de famílias. Se bem

que é preciso acautelar os recursos. Há muitas famílias a depender

disto. Muitos pescadores estão a voltar ao alto mar, é sinal que

voltou a haver trabalho neste sector, mas na Ria já não é bem assim, existem várias espécies em escassez.



E a antiga colónia, qual será o seu futuro ?

Custa ver estar como está. Foi triste fechar. Não sabemos o

futuro. Se haverá alguma empresa que queira recuperar aquela estrutura. É uma

pena.

Não me parece que um estabelecimento de hotelaria seja a solução. Seria um excelente equipamento

para turismo sénior, lar de terceira idade, ou centro de apoio a

doentes neurológicos, uma vez que não existe grande oferta. Este tipo de

investimento seria excelente naquela área e poderia beneficiar a

Torreira em vários aspetos.



Qual o projeto que mais gostaria de executar ?

Neste momento o objetivo principal é reabilitar o edifício da

Assembleia - Teatro. Que é propriedade da Junta. A reabilitação ronda os 300 mil

euros. Para ter a mesma funcionalidade, de bailes, espetáculos, cinema,

teatro. Estamos a estudar como fazer a recuperação deste edifício

emblemático da nossa freguesia. A população pede muito a reabertura.

Precisamos de um espaço com aquelas funcionalidades.



563897_466792293345707_892917432_n



Festival ´Sabores da Torreira´

https://www.facebook.com/saboresdatorreira/info



