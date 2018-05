Unidade comercial "sinalizou" interesse no antigo matadouro de Aveiro / Investimento tem contrapartida viária 23 mai 2018, 09:31 A Assembleia Municipal de Aveiro aprovou, ontem à noite, com os votos contra do PCP e do Bloco de Esquerda, a venda, em hasta pública, dos terrenos do antigo matadouro para onde está "sinalizado" interesse de investidores. Ribau Esteves, presidente da Câmara, admitiu que "muito provavelmente" o futuro daquela área na chamada rua do Sacobão, contígua à antiga estrada nacional 109, seja de utilização comercial, embora possa ser também utilizado para habitação. A base de licitação do terreno é de 2,55 milhões de euros, sendo que 20 por cento da receita terá de se entregue ao Matadouro da Beira Litoral, no âmbito de acordos aquando da privatização do antigo matadouro público. A verba restante destina-se a amortizar dívida municipal. António Neto, do Bloco de Esquerda, deu conta do voto contra da sua bancada, por não concordar com a venda de terrenos que deveriam ser usados pela autarquia no fomento de habitação. Da bancada do PS, Fernando Nogueira, lamentou a ausência de debate em torno do futuro daquela zona da cidade, questionando a estratégia para acautelar as consequências viárias, atendendo ao desenvolvimento do projeto de ampliação aprovado para o centro comercial Glicínias, agora, tudo indica, de uma nova unidade comercial nos antigo matadouro e da zona de posto de combustíveis e restauração anunciada para a rotunda do Bonsucesso. Atividades que vão "carregar" o tráfego. O eleito socialista defendeu que o terreno a alienar até poderia ser uma boa localização para um estacionamento limitrofe. Na resposta, o presidente adiantou que a pretensão da edilidade é que a operação urbanística privada possa também financiar, em partes a definir, a construção de uma rotunda para melhorar o acesso ao empreendimento e colocar fim a um dos estrangulamentos viários mais problemáticos da cidade, nomeadamente para quem vem da Universidade de Aveiro e pretenda entrar na 109. O autarca não considerou útil a proposta de estacionamento, atendendo à apetência do mercado para outros fins. Ribau Esteves assegurou ainda que os melhoramentos rodoviários projetados "têm uma coerência global" com a intervenção nas Glicínias / nó do Pingo Doce, assim como nas melhorias para entrar na 109 vindo da nacional 235. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)