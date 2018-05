A Assembleia Municipal de Aveiro deu ´luz verde´ a um pagamento extra de 160 mil euros da Câmara à concessionária dos transportes públicos.



A proposta, aprovada por maioria, decorre do reforço das carreiras feitos no primeiro trimestre do ano passado, pouco tempo depois do arranque da operação Aveirobus.



O PS, através de Francisco Picado, aproveitou a deliberação para pedir que sejam facultados "elementos mais substantivos" à empresa concessionária que permitam corroborar informações transmitidas pelo presidente da edilidade garantindo que as melhorias introduzidas deixaram os transportes com uma "avaliação muito positiva".



O eleito socialista espera, assim, que a autarquia obtenha relatórios da AveiroBus que dêem conta "da satisfação ou insatisfação dos utentes", questionando, ainda, se está prevista nova revisão de contrato. Aludiu, também, a investimentos em falta, como a informação eletrónica das carreiras nas paragens.



Na resposta, o presidente da Câmara garantiu que estão previstos "relatórios qualitativos", mantendo que os utentes têm "claramente uma ambiência positiva" dos transportes, admitindo que surjam novas alterações de acordo com as necessidades.

Deu um exemplo, com a eventual criação de carreiras para servir o estádio novo, quando surgirem as academias do Beira-Mar e da Associação de Futebol de Aveiro, bem como o novo pavilhão. Ou a aquisição de um novo ferry.



Ribau Esteves lembrou que a concessão já viabilizou investimentos de três milhões de euros, com a renovação do centro coordenador de transportes incluida. Admitiu que existem problemas a resolver "de pormenor", nomeadamente a bilhética. Sobre o aumento de preços justificou-as com o a atualização da inflação.



O edil relembrou também que as ligações fluviárias são manifestamente deficitárias, obrigando a suportar o custo com os autocarros.



PCP e Bloco renovam críticas



"Deu-nos razão, o modelo estava aquém do necessário", começou por referir Filipe Guerra (PCP) no arranque do debate da proposta. "Mantêm-se a insuficiência de horários, o aumento de preços, as queixas dos trabalhadores devido aos tempos de trabalho. Não estranhamos o aumento de quilómetros. Agora, o erário público salva o negócio e o prejuízo fica sempre para os mesmos", criticou.



Para o Bloco de Esquerda, trata-se de uma "clara derrota das políticas de mobilidade, feita à medida dos privados". Virgínia Matos lembrou que "os protestos levaram a introduzir mais 630 mil quilómetros, para 930 mil quilómetros ", atualizando a concessão para 1,160 milhões de euros. "Mesmo assim, continua a ter uma oferta inferior à Moveaveiro. A exploração laboral é levada ao extremo, o que coloca em causa a segurança rodiviária. É obrigação da Câmara assegurar que cumpra com a lei", exigiu a eleita.



O CDS, por intermédio de Jorge Greno, considerou "normal" a alteração proposta, entendendo que "os contratos são ajustáveis". Sobre eventuais ilegalidades laborais existem dados contrários. "A Inspeção de Trabalho diz que está tudo bem". Para o eleito popular, era importante a oposição apontar "alternativas e quanto iriam custar" para o município. "Não há soluções perfeitas, porque essa ninguém as pode pagar".



A proposta em discussão acabaria aprovada com os votos contra do PS (com exceção de dois eleitos de Junta), do BE e do PCP.