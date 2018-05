A Câmara Municipal de Aveiro realiza de 26 de maio a 10 de junho, mais um conjunto de eventos integrados no Programa Municipal “Cultura Perto de Si”, promovendo concertos de música em algumas freguesias do Município, numa ação que conta com o apoio das respetivas Juntas.



Os eventos têm por missão promover, divulgar e descentralizar a cultura no Município de Aveiro, bem como, simultaneamente criar laços entre as instituições envolvidas e as comunidades, cimentando redes de itinerância e troca de experiências culturais.



Este conjunto de iniciativas executa mais uma parte do protocolo feito para o ano de 2018 com a Orquestra Filarmonia das Beiras (ação Música nas Freguesias) e com o INATEL, no evento, o dia da Orquestra.



O Auditório da Junta de Freguesia de Oliveirinha recebe no dia 26 de maio, sábado, pelas 21h30, o concerto com a Orquestra Sociedade Musical de Santa Cecília, a Bairrada Brass Orquestra e a Associação de Arte e Cultura do Concelho de Cantanhede.



No dia 2 de junho, sábado, também pelas 21h30, o concerto acontece no Auditório da Junta de Freguesia de Santa Joana, com a Sociedade Musical de Santa Cecília e a Sociedade Filarmónica Cabanas de Viriato – Banda Cabanas de Viriato.



Três dias seguidos de música



Nos dias 8, 9 e 10 de junho, sexta-feira, sábado e domingo, a “Cultura Perto de Si” contará com a participação da Orquestra Filarmonia das Beiras que levará “Música” às freguesias de Esgueira, Cacia e Requeixo, Nossa Senhora de Fátima e Nariz, respetivamente.



Os concertos realizam-se às 21h30, no dia 8, no Centro Social e Paroquial de Esgueira, e no dia 9, no Auditório da Junta de Freguesia de Cacia.



No dia 10 de junho, pelas 16h00, o concerto acontece no Salão Polivalente da Junta de Freguesia de Requeixo, Nossa Sra. de Fátima e Nariz.



Assine o serviço de alerta de eventos culturais e de lazer Follow Aveiro



Follow Aveiro » lazer, eventos, tempo livre / leisure, events, free time



Subscrever a mailing list para receber a agenda aqui https://noticiasdeaveiro.hosted.phplist.com/lists/?p=subscribe&id=1