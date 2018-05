A Câmara de Anadia aprovou, na reunião do executivo, o lançamento do concurso público da empreitada para a construção do “Centro de controlo e avaliação de treino”, uma obra orçada em 349.843 euros e com um prazo de execução de cinco meses.



"Esta estrutura vai ficar localizada na Pista de BMX, contígua ao CAR - Centro de Alto Rendimento de Anadia / Velódromo Nacional. Trata-se de um complemento a esta infraestrutura, que servirá as várias vertentes da modalidade de ciclismo", refere a edilidade em comunicado.



A Pista de BMX está na sua fase final de construção. Uma estrutura desportiva "única na Península Ibérica, com caraterísticas olímpicas, que terá condições para acolher competições internacionais, assim como estágios de diferentes seleções nacionais e internacionais, e que contribuirá para reforçar a rede de instalações desportivas do concelho de Anadia".



Ainda no âmbito do ciclismo, a Câmara de Anadia e a Federação Portuguesa de Ciclismo celebraram, recentemente, um acordo de colaboração com vista à construção, na Curia, da Pista de Cross Country Olímpico (XCO), que constituirá também uma extensão do CAR.



O projeto desta pista foi elaborado de acordo com os regulamentos da UCI e demais normativas internas da Federação Portuguesa de Ciclismo, e tanto a localização como o traçado obtiveram parecer prévio favorável do Instituto do Desporto de Portugal. Depois de concluída, esta infraestrutura, orçada em cerca de 200 mil euros, reunirá também todas as condições necessárias para acolher provas e estágios internacionais.



Por outro lado, a pista propiciará a iniciação/formação em ciclismo, podendo receber jovens praticantes desde o escalão etário do primeiro ciclo.