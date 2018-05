A descentralização possível e útil deverá ser dotada de poder político e condições financeiras para defender e valorizar os serviços públicos.



Filipe Guerra *



A semana começou em Aveiro com o protesto das populações de Nossa Senhora de Fátima, Nariz e Requeixo. Mais uma vez, o justo protesto incidia sobre o gravoso e infelizmente costumeiro tema da Saúde. Ali faltam médicos e horários de atendimento, situação que se agrava com a inexistência de transporte público adequado. Um quadro que se repete ao longo de todo o país e de todo o Concelho, como em São Jacinto, Eixo, entre outras freguesias.



O Serviço Nacional de Saúde encontra-se numa situação de suborçamentação que o condiciona e torna insuficiente para suprir as necessidades. Simultaneamente, para “os privados” que transformaram a saúde em negócio não faltam apoios e incentivos.



Para resolver este e outros problemas em outras áreas centrais do papel do Estado, PS, PSD e CDS vêm anunciando a descentralização. Não respondendo, no entanto, a como e porquê e quais as medidas de tal operação que seriam bastantes para resolver os diversos problemas das populações, tão pouco se referem ao modelo e enquadramento político-administrativo ou orçamental. Ou seja, sobre os problemas presentes esconde-se responsabilidades e aos problemas futuros vai-se respondendo com vacuidades, pretendendo-se transferir responsabilidades e eventuais impopularidades e descontentamentos futuros sobre o Governo para outros órgãos. Assim, a descentralização será apenas como uma cosmética administrativa.



Em áreas tão relevantes como a Saúde, por exemplo, a sua degradação encontra sérias responsabilidades nas opções políticas e ideológicas de fundo dos sucessivos governos: desinvestimento, suborçamentação, cortes, favorecimento de privados, desvalorização dos profissionais, desrespeito pelos utentes, em suma, as políticas de direita. Neste quadro, anunciar apenas a descentralização, como salvífica, não é sério. O mesmo já foi anunciado e feito no Poder Local, com o aumento de responsabilidades(mas sem reforço financeiro) e o resultado foi a asfixia financeira e a redução da autonomia política em que acabaram as autarquias. Outro exemplo de incongruência nestas políticas, foi a absurda e prejudicial eliminação recente de quase 1200 freguesias.



Ainda assim, e num quadro político sério, de investimento público, a descentralização pode ser um instrumento a considerar se:



- não perigar a universalidade das funções sociais do Estado e dos comandos constitucionais;

- não contribuir para a manutenção ou agravamento das assimetrias e desigualdades territoriais;

- for capaz de identificar o nível de administração melhor colocado para resolver cada problema;

- ao poder de execução se junte dotação financeira e poder de decisão;



A descentralização possível e útil deverá ser assim dotada de poder político e condições financeiras para defender e valorizar os serviços públicos, constituindo-se como patamar intermédio que possa servir de apoio ao Estado central bem como às autarquias locais(valorizando e respeitando a autonomia destas), e não substituindo o princípio constitucional da Regionalização. Ou seja, uma descentralização efetivamente ao serviço da qualidade e melhoria das condições de vida das populações.



* Jurista, eleito do PCP na Assembleia Municipal de Aveiro.

Descentralizar por si só não é resolver



A descentralização possível e útil deverá ser dotada de poder político e condições financeiras para defender e valorizar os serviços públicos.



Filipe Guerra *



A semana começou em Aveiro com o protesto das populações de Nossa Senhora de Fátima, Nariz e Requeixo. Mais uma vez, o justo protesto incidia sobre o gravoso e infelizmente costumeiro tema da Saúde. Ali faltam médicos e horários de atendimento, situação que se agrava com a inexistência de transporte público adequado. Um quadro que se repete ao longo de todo o país e de todo o Concelho, como em São Jacinto, Eixo, entre outras freguesias.



O Serviço Nacional de Saúde encontra-se numa situação de suborçamentação que o condiciona e torna insuficiente para suprir as necessidades. Simultaneamente, para “os privados” que transformaram a saúde em negócio não faltam apoios e incentivos.



Para resolver este e outros problemas em outras áreas centrais do papel do Estado, PS, PSD e CDS vêm anunciando a descentralização. Não respondendo, no entanto, a como e porquê e quais as medidas de tal operação que seriam bastantes para resolver os diversos problemas das populações, tão pouco se referem ao modelo e enquadramento político-administrativo ou orçamental. Ou seja, sobre os problemas presentes esconde-se responsabilidades e aos problemas futuros vai-se respondendo com vacuidades, pretendendo-se transferir responsabilidades e eventuais impopularidades e descontentamentos futuros sobre o Governo para outros órgãos. Assim, a descentralização será apenas como uma cosmética administrativa.



Em áreas tão relevantes como a Saúde, por exemplo, a sua degradação encontra sérias responsabilidades nas opções políticas e ideológicas de fundo dos sucessivos governos: desinvestimento, suborçamentação, cortes, favorecimento de privados, desvalorização dos profissionais, desrespeito pelos utentes, em suma, as políticas de direita. Neste quadro, anunciar apenas a descentralização, como salvífica, não é sério. O mesmo já foi anunciado e feito no Poder Local, com o aumento de responsabilidades(mas sem reforço financeiro) e o resultado foi a asfixia financeira e a redução da autonomia política em que acabaram as autarquias. Outro exemplo de incongruência nestas políticas, foi a absurda e prejudicial eliminação recente de quase 1200 freguesias.



Ainda assim, e num quadro político sério, de investimento público, a descentralização pode ser um instrumento a considerar se:



- não perigar a universalidade das funções sociais do Estado e dos comandos constitucionais;

- não contribuir para a manutenção ou agravamento das assimetrias e desigualdades territoriais;

- for capaz de identificar o nível de administração melhor colocado para resolver cada problema;

- ao poder de execução se junte dotação financeira e poder de decisão;



A descentralização possível e útil deverá ser assim dotada de poder político e condições financeiras para defender e valorizar os serviços públicos, constituindo-se como patamar intermédio que possa servir de apoio ao Estado central bem como às autarquias locais(valorizando e respeitando a autonomia destas), e não substituindo o princípio constitucional da Regionalização. Ou seja, uma descentralização efetivamente ao serviço da qualidade e melhoria das condições de vida das populações.



* Jurista, eleito do PCP na Assembleia Municipal de Aveiro.