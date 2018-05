Na sequência da reunião de uma delegação do PCP com o Conselho de Administração do Hospital Fancisco Zagalo (HFZ), que integrou Diana Ferreira, deputada na Assembleia da República, e Miguel Jeri, deputado municipal, e na qual o PCP pode tomar conhecimento de uma série de problemas que afectam esta unidade de saúde, o PCP questionou o Ministério da Saúde com vista ao seu cabal esclarecimento e instando à sua resolução urgente.



O PCP critica frontalmente o subfinanciamento a que tem sido votado o Hospital de Ovar, inicialmente durante o governo Passos/Portas, com uma redução da ordem dos 40% (representando cerca de 1,5 a 2 milhões de euros), e que se tem mantido durante o actual governo PS.



Chama ainda a atenção para o atraso nas obras no Bloco Operatório, rejeitando que estas fiquem reféns dos atrasos nos fundos comunitários e defendendo que o Orçamento Geral do Estado deve ser a garantia principal do investimento no Serviço Nacional de Saúde.



Por último, o Hospital de Ovar presta o serviço de realização de meios complementares de diagnóstico e terapêutica (MCDT) comparticipados, solicitados pelos Cuidados se Saúde Primários, pelos quais deve ser ressarcido pela ARS Centro.



No entanto, e segundo dados publicados no site do HFZ, existia em 31 de Dezembro de 2017 um valor superior a um milhão de euros de recebimentos em atraso, verificando-se que as entidades do SNS são os principais devedores, particularmente a ARS Centro.



Toda esta situação, aliada à subdotação orçamental é um sério problema que coloca em causa a viabilidade e o futuro do HFZ, merecendo a frontal denúncia e crítica do PCP.



O PCP reafirma que a luta de profissionais e utentes pela viabilidade do Hospital será determinante para a sua manutenção no SNS com qualidade, proximidade e autonomia. Da parte do PCP, pressionará politicamente e da forma mais firme este governo, exigindo o financiamento e investimento condigno desta instituição de saúde



Ovar, 20 de Maio de 2018

A Comissão Concelhia de Ovar do PCP.



Pergunta parlamentar



O Hospital de Ovar é um Hospital do SPA (Setor Público Administrativo) que serve maioritariamente a população do município de Ovar e municípios limítrofes. É um hospital que presta um serviço de elevada qualidade, reconhecida por vária instituições, mas acima de tudo reconhecida pela população de utentes, sendo consensual a sua importância para a prestação de cuidados de saúde em Ovar.



Apesar de tudo isto, o Hospital de Ovar tem sido atacado sucessivamente por vários governos. Para além de vários encerramentos na década de 2000 perpetrados pelo governo PS/Sócrates, o governo Passos/Portas tentou privatizar o Hospital de Ovar, entregando-o às Misericórdias, processo que acabou por não se concretizar. Aquando desta tentativa, em 2013, o Hospital teve uma redução de 25% do seu orçamento, que rapidamente se agravou a cifras da ordem dos 40% de redução, significando cerca de 1,5 a 2 milhões de euros.



Para o PCP é muito grave esta situação de subfinanciamento, que configura uma opção política de asfixia financeira e que se mantém durante o actual governo.



Um segundo problema é a falta de obras estruturais, destacando-se as necessárias no Bloco Operatório - essenciais para que este cumpra as normas de segurança mais actuais. A intenção do governo é que estas obras, que já deveriam ter sido iniciadas há muito tempo, sejam executadas com financiamento a 85% de fundos comunitários. Sendo certo que estes fundos devem ser aproveitados sempre que possível, o certo é que o Serviço Nacional de Saúde não pode ficar refém nem dos atrasos nem da própria existência destes fundos, devendo o Orçamento Geral do Estado garantir a execução de obras de investimento quando se prevê a indisponibilidade dos fundos em tempo útil.



Ao mesmo tempo, o PCP teve conhecimento da necessidade de outras obras necessárias ao Hospital, nomeadamente a instalação de ar condicionado no 3º piso, que alberga actualmente o Serviço de Medicina, com temperaturas inadequadamente baixas no Inverno e altas no Verão, o que é inadmissível ainda mais tendo em conta que alberga doentes com critérios de internamento e por conseguinte mais debilitados. Acresce a necessidade de uma série de obras principalmente a nível de caleiras e prevenção de infiltrações.



Por último, o Hospital de Ovar realiza também o serviço de realização de meios complementares de diagnóstico e terapêutica (MCDT) solicitados pelos Cuidados se Saúde Primários. Segundo dados publicados no site do HFZ, existia em 31 de Dezembro de 2017 um valor superior a um milhão de euros de recebimentos em atraso, verificando-se que as entidades do SNS são os principais devedores, particularmente a ARS Centro.



Tendo em conta o exposto, questiono o Ministério da Saúde:



Confirma a situação de situação de subfinanciamento do Hospital de Ovar, com uma redução de 40% face aos valores prévios 2013?

Como justifica o governo a manutenção desta redução, e quais os valores envolvidos?

Está o Ministério disponível para programar as obras urgentes no Bloco Operatório com fundos próprios?

Tem o Ministério conhecimento da necessidade urgência de climatização no 3º piso do Hospital, bem como da necessidade de obras de prevenção de infiltrações?

Em caso afirmativo, que obras pretende realizar, e quando?

Confirma o Ministério as transferências em atraso da ARS Centro relativas aos MCDT comparticipados? Em caso afirmativo, quais os valores em falta e a que anos eles se reportam?



A deputada do PCP

Diana Ferreira