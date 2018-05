A Câmara Municipal de Anadia aprovou, na sua última reunião, um conjunto de apoios a várias coletividades do concelho, a fim de colaborar na prossecução das suas atividades".

Ao Sangalhos Desporto Clube foi atribuída uma verba de 750 euros, destinada a apoiar a participação das equipas femininas no Torneio de Santa Marta del Tormes, em Salamanca, Espanha. O evento desportivo está agendado para os dias 26 e 27 de maio.

O executivo aprovou também a concessão de um subsídio de seis mil euros à Associação de Ciclismo da Beira Litoral, para apoiar a realização do Prémio Anadia 2020 – Final da Taça de Portugal de Cadetes CRI e Linha. Esta prova de ciclismo contempla um contrarrelógio individual, no dia 26 de maio, pelas 15h00, junto ao Pavilhão de Desportos de Anadia, e, no dia 27, pelas 10h30, uma prova em linha, com partida e chegada no Monte Crasto, em Anadia. Para além de promover o concelho e a região, a prova contribuirá também para a divulgação da Candidatura de Anadia a Cidade Europeia do Desporto em 2020.

Na mesma reunião, foi ainda deliberado subsidiar a Associação de Apoio Florestal e Ambiental de Avelãs de Cima (AAFAAC), com a atribuição de cinco mil euros para comparticipar a aquisição de uma viatura de suporte à atividade desenvolvida pela associação. Foi igualmente aprovada a atribuição de 2.500 euros para apoiar a compra de equipamentos de proteção individual.

A AAFAAC tem desenvolvido um trabalho importante no âmbito dos fogos urbanos e florestais, tanto na própria freguesia como nas freguesias vizinhas, prestando apoio e atuando em situações de emergência e decatástrofe, sempre em coordenação com as instituições com responsabilidades nessas áreas, nomeadamente os Bombeiros Voluntários de Anadia e os Serviços Municipais de Proteção Civil.