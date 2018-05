A Associação Académica da Universidade de Aveiro (AAUAv) agendou para esta quarta-feira a apresentação pública dos projetos.



A partir das 15:00, no complexo pedagógico, serão dadas a conhecer à comunidade académica as propostas a submeter a sufrágio.



As cinco ideias candidatas a verbas do Orçamento Participativo AAUAv receberam parecer favorável da comissão técnica de análise, "que considerou que todas elas se enquadravam dentro dos parâmetros estabelecidos no regulamento".



O Orçamento Participativo da AAUAv é assumido como "um instrumento democrático" que permite a qualquer estudante local intervir "responsavelmente no plano de atividades" até ao limite orçamental de 2000 euros.



Existem duas propostas com cariz humanitário: uma para incentivar a educação de crianças de São Tomé e Príncipe; e outra, destina a fomentar o espírito empreendedor durante um raide automóvel por Marrocos.



Os estudantes serão ainda chamados a avaliar um projeto de requalificação dos espaços do Centro Universitário de Fé e Cultura (CUFC), uma proposta de criar copos de plástico reutilizáveis em eventos e ainda um sistema de bicicletas partilhadas.



A direção espera que este "mecanismo de participação" seja utilizado para "melhorar algo" na comunidade universitária, apelando aos alunos para deixarem "a sua marca", apresentando propostas.



Na primeira edição do Orçamento Participativo AAUAv, em 2017, o projeto vencedor foi uma “sala académica 24/7” para estudo a qualquer hora, encontrando-se neste momento em fase de implementação.



O projeto vencedor do Orçamento Participativo será divulgado na Gala dos 40 anos da AAUAv.

Mais informações aqui.