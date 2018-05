A Câmara de Aveiro, em parceria com os livreiros da cidade, organiza a 43ª edição da Feira do Livro de Aveiro, no Mercado Manuel Firmino, com inauguração agendada para as 17:30 desta sexta-feira, 25 de maio.



Esta edição da Feira do Livro pretende apresentar um projeto renovado e ser um marco na promoção da cultura de Aveiro, tendo como temática para todo o programa desta edição “Aveiro de Eça”.



Pretende-se homenagear um expoente da literatura portuguesa, escritor com fortes ligações a Aveiro, Eça de Queirós tem permanecido um dos melhores promotores da língua da portuguesa, sendo a sua obra amplamente divulgada e estudada.



Como aveirense que sempre se sentiu, está descrita e imortalizada entre outras a sua frase “São seis barrilinhos de ovos-moles de Aveiro. É um doce muito célebre mesmo lá fora. Só o de Aveiro é que tem chique ...” Os Maias | Eça de Queirós.



Serão então desenvolvidas tertúlias/conversas, com paralelismo entre Eça de Queirós e os escritores de hoje, homenageando-se a língua e a literatura portuguesa, que se transformam em novos livros, histórias diferentes e maneira originais e únicas de ver a realidade, quer seja ela real ou inventada.



Vários “dias” temáticos



O programa conta com a presença de diversos autores nacionais, muitos de referência e figuras mediáticas, autores de Aveiro cidade-Região e prevê a realização de diversas atividades na área da música, do teatro, e dias temáticos: Dia do Livro infantil, Dia do Autor da Região de Aveiro, Dia da saúde e Bem Estar e Dia da poesia .



A realização deste evento pretende ter impacto regional e nacional ao reunir em Aveiro personalidades que são relevantes da literatura nacional e promover os autores aveirenses, assim como em paralelo contribuir para a sustentabilidade do comércio livreiro local.



O certame, um dos mais antigos e carismáticos de Portugal, apresenta-se num espaço cuja dinamização e promoção serão também uma mais-valia para o Mercado Manuel Firmino.



Leitores à conversa com autores



O espaço físico que irá apresentar equipamentos para os livreiros com uma imagem renovada e uniforme para o público usufruir de forma prazerosa, encontrando aí as últimas novidades da literatura, o célebre Livro do Dia e conversar com os seus autores favoritos ou descobrir novos talentos literários.



Estarão também 10 representações de livreiros aveirenses (António Proença, Livraria Santa Joana, Fernando Parada - representações, Livraria ABC, Socodante, Palmo e Palmo, Angels Formula, Ror de livros, CTT,CMA), apresentando as principais editoras nacionais, ocupando uma área expositiva de cerca de 200 m2.



Mais informações em https://www.facebook.com/bibliotecamaveiro/



Assine o serviço de alerta de eventos culturais e de lazer Follow Aveiro



Follow Aveiro » lazer, eventos, tempo livre / leisure, events, free time



Subscrever a mailing list para receber a agenda aqui https://noticiasdeaveiro.hosted.phplist.com/lists/?p=subscribe&id=1