Aveiro: Presidente de União de Freguesias diz que ACES está a faltar a compromisso assumido para com Nossa Senhora de Fátima 21 mai 2018, 17:52 O presidente da União de Freguesias de Nossa Senhora de Fátima, Requeixo e Nariz acusou hoje o diretor do Agrupamento de Centros de Saúde do Baixo Vouga (ACES), Pedro Almeida, de não cumprir as expetativas criadas de reforçar o horário do médico de família na extensão de saúde de Nossa Senhora de Fátima.



"Não nos deu satisfação nenhuma e teve quatro meses para falar connosco sobre o compromisso que deixou aquando da nossa última reunião", lamentou o autarca eleito pela coligação PSD-CDS, dando razão às queixas da população que ecoaram numa concentração de protesto ao final da tarde.



Na freguesia de Nossa Senhora de Fátima, a 10 minutos da cidade de Aveiro, no sul do município, as consultas de médico de família limitam-se, atualmente, às segundas-feiras, da parte de tarde, sem marcação.



Maria Marques chegou hoje pela "hora de almoço para agarrar vez", pois não raro encontra o consultório cheio". O atendimento na consulta aberta é feito por ordem de chegada a partir das 14:00.



A alternativa seria recorrer à extensão de saúde da vizinha freguesia de Nariz, que ficou com um dia do médico de Nossa Senhora de Fátima. "Não podemos andar, não temos quem nos leve. Agora aos 80 anos temos de ir para Nariz ou Requeixo? Não pode ser", declarou a utente.



A população queixa-se que a redução dos serviços que eram eram prestados em dois dias tem colocado em causa o acesso aos cuidados médicos, sobretudo, de doentes crónicos. Além do mais, não existem transportes "públicos adequados" para deslocações a Nariz.



A redução de inscritos, de "mais de mil para apenas 300", que é dada para justificar o horário atribuído, resultará da transferência para ficheiros das Unidades de Saúde Familiares e de utentes que foram procurando outras extensões nas freguesias vizinhas. "Começou-se a dizer que isto era para fechar e para não ficarem sem médico foram procurando outro sítio", explicou outra moradora.



Segundo Antero Santos, presidente da União de Freguesias, a ACES terá dado garantias que iria colocar o médico de família dois dias em Nossa Senhora de Fátima. "As nossas pretensões, sem que o Serviço Nacional de Saúde vá gastar um tostão a mais, é que se reparta o tempo do mesmo médico entre Nariz e Nossa Senhora de Fátima. "Temos agora 300 utentes porque quando há três ou quatro anos começaram a faltar consultas as pessoas deixaram. Se voltar o médico, regressam", referiu o autarca. "Defendemos quem não tem recursos para ir a Nariz", vincou.



O problema de Nossa Senhora de Fátima não é caso único em Aveiro, onde existem queixas de utentes idênticas nas freguesias de Eirol e São Jacinto, que também não possuem Unidade de Saúde Familiar. O diretor executivo da ACES, Pedro Almeida, apesar de contacto pelo secretariado de apoio, não teve disponibilidade para atender as solicitações de esclarecimentos.

