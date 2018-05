Aveiro: Requalificação do jardim do Bairro da Gulbenkian dada por concluída 21 mai 2018, 15:23 A Câmara de Aveiro informa que deu por finalizada a obra de qualificação do jardim do Bairro da Gulbenkian.



A intervenção urbanística permitiu "a criação de um espaço mais acolhedor, criando novos percursos pedonais, instalando um Parque Infantil e substituindo algumas da árvores existentes."



A obra inseriu-se na empreitada que requalificou também o bairro da Bela Vista, num investimento total de mais de 92 mil euros, depois do investimento de 130 mil euros na requalificação do Bairro da Gulbenkian.



"Com a conclusão desta estrutura, a Câmara Municipal de Aveiro segue a estratégia e opção política de prioridade à Educação e ao bem-estar dos mais novos, depois da abertura do parque infantil das Barrocas e do parque infantil do Bairro da Bela Vista", refere o comunicado.

