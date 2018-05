Detido homem que chantageou rapariga menor para fazer vídeos de natureza pornográfica 21 mai 2018, 14:17 A PJ de Aveiro deteve um homem de 43 anos, encarregado da construção civil, que está "fortemente indiciado" pela prática dos crimes de violação, abuso sexual de crianças e de pornografia de menores, dos quais foi vítima uma jovem adolescente com 15 anos de idade.



Em finais de 2016, relata o comunicado policial, o suspeito conheceu a vítima, que é da zona de Aveiro, através da rede social Facebook e, após ter conquistado a sua confiança com recurso a um perfil fictício no qual mencionava uma idade próxima da dela, convenceu-a a enviar-lhe fotografias desnudada.



"Com as imagens na sua posse, o suspeito ameaçou a vítima de que as divulgaria na Internet se ela não cedesse às exigências dele, tendo-a obrigado a fazer vídeos de natureza pornográfica por ele dirigidos", sem encontros presenciais.



No âmbito de busca domiciliária realizada na residência do suspeito, no norte do País, a PJ apreendeu um telemóvel, "tendo sido encontrados neste aparelho fotografias e vídeos de outras presumíveis vítimas, pelo que a investigação vai prosseguir no sentido de determinar a concreta extensão da sua actividade delituosa."



O suspeito trabalhava num país da União Europeia, tendo sido agora detido aquando de uma vinda a território nacional.



Presente às autoridades judiciárias para interrogatório judicial, saiu em liberdade, ainda que obrigado a apresentações semanais no posto policial da área de residência. Está ainda proibido se ausentar para o estrangeiro, de contactar com as vítimas e de utilizar a Internet. O Juiz de Instrução Criminal determinou ainda a obrigação do homem se sujeitar a tratamento médico-psiquiátrico.

