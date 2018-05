Alberto Souto contra cave para estacionamento no Rossio 21 mai 2018, 11:54 O PS de Aveiro posiciona-se para tomar posição contrária à construção de um estacionamento em cave aproveitando a requalificação do jardim do Rossio.



Os socialistas promoveram mais um debate público sobre o projeto que a Câmara sujeitou a concurso de ideias.



Fernando Nogueira, eleito na Assembleia Municipal, que moderou as intervenções, fez publicar um balanço, dando conta das reticências colocadas à proposta da maioria PSD-CDS. "Existe, entre os cerca de 50 participantes, um acordo (diria) quase unânime sobre a necessidade de se intervir no Rossio, o qual carece de requalificação como espaço público (verde e de lazer). Já quanto ao parque de estacionamento no Rossio as vozes contra são claramente mais do que as são a favor. Uma conclusão a tirar é que ninguém é liminarmente a favor da construção do mesmo. Os poucos que o defendem, impõem condições. Três posições puderam ser identificadas, sendo os seguintes os respectivos argumentos e ideias veiculadas", refere (ler artigo).



Alberto Souto, ex-presidente da Câmara, também fez saber que tem opinião desfavorável. Em 2018, tendo sido construídos os parques do canal de S. Roque, do Forum, e da Marquês de Pombal, "os dois últimos com muita oferta não utilizada e existindo alternativas para novos parques a menos de 8 minutos a pé – Lota e rotunda do Oita - não se entende a insistência", refere o antigo edil, para quem a ideia vencedora "vai atrair mais automóveis ao centro e vai ao arrepio do que são as melhores práticas de mobilidade e vivência urbana" (ler artigo).



Entre os socialistas, há quem esteja a favor, como é o caso de Raul Martins. O deputado municipal concorda com um estacionamento subterrâneo "tão grande como economicamente viável e que inclusivamente possa receber autocarros" mas sem qualquer acesso (entrada ou saída) a partir da praça Humberto Delgado / Rua João Mendonça. Exige ainda que não implique custos para o município e promove a qualificação da zona.

