A Câmara de Anadia deliberou, na sua reunião do passado dia 16 de maio, celebrar um protocolo com vista à cedência das instalações do Jardim de Infância de Boialvo, na freguesia de Avelãs de Cima.



Segundo uma nota de imprensa, o protocolo a celebrar entre o município, a freguesia de Avelãs de Cima e a Associação de Proteção Florestal do Corgo, Pardieiro, Boialvo, Mata, Figueira e Candieira prevê a cedência do edifício para instalação da sede desta última.



"A Junta de Freguesia terá aqui um papel importante, já que irá colaborar com o município na supervisão do protocolo, a fim de garantir o rigoroso cumprimento deste", adianta a autarquia.



O imóvel está devoluto desde 2014, ano do encerramento do estabelecimento de ensino pelo Ministério da Educação.