No espaço de apenas algumas semanas, esta Primavera teima em empobrecer o centro antigo e bonito da cidade de Aveiro.



Ana Gil *

Todos concordaremos que, de uma forma ou de outra, o Fórum Aveiro veio há uns anos já largos transformar drasticamente o centro da cidade. Mesmo havendo quem argumente que a cidade se tornou escrava do comércio descaracterizado, a verdade é que o Fórum lhe trouxe vida e cor, tendo-se tornado ponto de encontro de todas as gerações, todos os dias, a todas as horas do dia. Atrai o turismo claro, mas mais importante para mim, que nesta cidade habito há muitos anos, atrai quem aqui mora.

Fez-nos esquecer as ruas vazias desde as primeiras horas do lusco-fusco e habituou-nos ao espaço aberto e agradável de comer/estar, à ótima livraria ampla e ativa recebendo fiéis visitantes a todas as horas do dia, à seleção de cinema de qualidade que chama todas as gerações (crianças, reformados, famílias…enfim, quase todos!). Não sendo um espaço perfeito (qual o é?), o Fórum chamou as pessoas de Aveiro a sair de casa e a insuflar de vida ao pequeno centro da pequena cidade.



Em menos de dois meses, os habitantes de Aveiro veem a oferta cultural do centro de Aveiro, já de si algo limitada em variedade e regularidade, sofrer dois cortes sérios e muitíssimo preocupantes: ocorre a repentina deslocalização da livraria para fora do Fórum para local próximo mas perigosamente despido de público; e anuncia-se, de novo repentinamente, o encerramento dos cinemas já para fim do mês de maio.

Esta última notícia traz a ideia de deslocar a população frequentadora dos cinemas – os que residem, trabalham, ou simplesmente passam pela cidade; os jovens, os reformados, os turistas – para a periferia da cidade, para um outro centro comercial que está longe de conseguir atrair ou estimular o centro da nossa cidade.

Um centro periférico que não atrairá as pessoas sem mobilidade fácil, não atrairá as crianças (a não ser de carro!), não atrairá o turismo, esse aparente ex libris da cidade de Aveiro nos últimos anos! Acredito que a mudança da livraria para local mais discreto (talvez na esperança de estimular uma rua bonita, mas correndo o risco de com ela esmorecer também...) e dos cinemas para a periferia anunciam a morte lenta (ou talvez não tão lenta!) do bonito e vivo centro da cidade de Aveiro, e devolver-nos-á ao passado de ruas tristes e vazias depois da hora de jantar. Até os turistas se cansarão das lojas “iguais às de todo o lado” e que dificilmente ganharão em espaço e abertura às que estão aqui tão perto, no Porto ou em Coimbra.



É com tristeza que escrevo estes pensamentos e que peço aos responsáveis por nos manterem e melhorarem a cidade onde vivemos, que pensem de outra forma no futuro da nossa população. O futuro constrói-se de vivências que juntem as pessoas à volta da conversa, do estar, do ler e ouvir sobre outras vivências. O futuro duradouro e enriquecido não se constrói com mais e mais e mais lojas, crença de que o nosso país parece prisioneiro.



Somos uma cidade universitária e temos, por isso, a obrigação de ver para além do comércio em eterna e cega expansão, especialmente quando este nos rouba a qualidade de vida e o acesso ao conhecimento. A localização sabiamente escolhida dos cinemas e da (quase única!) livraria é crucial para bem servir a cidade de Aveiro, e não apenas os crus interesses comerciais.



Há um movimento de cidadãos que, entre a corrida do dia-a-dia, se preocupam e desejam ajudar a que Aveiro cresça culta e a fazer feliz quem nela vive. Juntar-se-ão esforços no sentido de ajudar a que o centro da cidade não fique de repente tão mais pobre.



* Professora na Universidade de Aveiro / Movimento de Cidadãos Pela Cultura em Aveiro.