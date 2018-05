A Associação Pais e Amigos Habilitar (APAH) procura garantir condições para viabilizar a continuidade do centro de desenvolvimento local.



"Estamos a procurar instalações locais que não envolvam custos, mas ainda não temos respostas", adiantou Carolina Duarte, da direção da organização sem fins lucrativos que apoia crianças e jovens com perturbações do neurodesenvolvimento (PND) na zona de Aveiro.



A atividade do Habilitar remonta a 2015, com um centro comunitário de desenvolvimento infantil e juvenil criado no âmbito de uma parceria entre a Santa Casa da Misericórdia de Aveiro, o Centro Hospitalar do Baixo Vouga (CHBV) e a Universidade de Aveiro (UA).



Uma forma de dar "resposta integrada" terapêutica à população com PND que era seguida em meio hospitalar. Os custos foram suportados inicialmente graças à participação financeira da Santa Casa da Misericórdia e de verbas do prémio BPI Capacitar (50.000 euros). As famílias acabaria por assumir, posteriormente, uma comparticipação, permitindo manter a atividade entre agosto de 2016 e fevereiro de 2018, durante o qual foram acompanhadas meia centena de crianças.



As PND constituem um grupo de perturbações com repercussão no funcionamento pessoal, social, académico e ocupacional, incluindo perturbações em que as limitações são muito específicas de certos domínios e perturbações com alcance mais global.



A Associação Pais e Amigos Habilitar, organização sem fins lucrativos, fundada em abril de 2017 por pais, amigos e profissionais de saúde surgiu para garantir a existência do centro de desenvolvimento que acompanha crianças em áreas específicas (terapia da fala, psicomotricidade, psicologia e apoio pedagógico), mas também "expandir o movimento da inclusão a todas as vertentes da vida comunitária."



Uma das urgências atuais passa por encontrar alternativa ao espaço cedido pela Misericórdia, que viu-se impossibilitada de manter o apoio, o que deixará o projecto e respectivo acompanhamento das crianças em risco, agravado pela falta de financiamento. Apesar disso, a direção espera assegurar as condições para que o centro mantenha "uma articulação permanente com a equipa hospitalar" que tem vindo a colaborar desde a primeira hora.



Discurso direto



O que levou a constituir a Associação Pais e Amigos Habilitar ?

A Associação nasceu a partir do Habilitar, um centro resultante de uma parceria entre a Santa Casa da Misericórdia (SCMA), o Centro Hospitalar do Baixo Vouga e a UA (criado para crianças e jovens seguidas exclusivamente no CHBV).

O Centro Habilitar acompanhou até 47 crianças até fevereiro de 2018, com uma equipa técnica contratada pela SCMA para o efeito. Atualmente são acompanhadas 22 crianças e a equipa técnica conta com duas pessoas em regime de prestação de serviços.



Que atividades desenvolvem atualmente ?

Psicomotricidade e terapia da fala, apenas em Aveiro.



Quais os problemas que enfrentam para prosseguir a atividade ?

Falta de instalações (a SCMA disponibiliza até final de julho) e défice de orçamento para manter a atividade existente.



Que soluções preconizam para manter o apoio aos utentes ?

Neste momento, passa por manter os donativos dos pais (que não cobrem totalmente as despesas), angariar alguns donativos e participar em candidaturas. Estamos a procurar instalações locais que não envolvam custos mas ainda não temos respostas.



Existem instituições na vossa área que podem acompanhar os vossos utentes ?

Os nossos utentes são seguidos no hospital. Podem usufruir destes apoios em centros privados, com custos diferentes claro. E há muito bons técnicos. A diferença é que este centro pretende manter uma articulação permanente com a equipa hospitalar e a associação pretende ser mais do que um centro de terapias, porque há muito a fazer nesta área



O que se pretende com o evento solidário ?

Divulgar a associação e, acima de tudo, divulgar o que nos move: as necessidades da população com perturbações do neurodesenvolvimento em todas as fases da sua vida. Aveiro pode ser uma cidade inclusiva.

Evento solidário

A Associação Pais e Amigos Habilitar organiza um evento solidário por forma a divulgar e assim poder dar continuidade a este projecto. Será no dia 27 de Maio às 16:30 no auditório da reitoria da UA e contará com o coro Voz Nua, e a participação do patrono da associação, Álvaro Laborinho Lúcio. Mais informações em https://www.facebook.com/events/328363247691118/