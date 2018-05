20 profissões, 20 pessoas - 20 ciganos e ciganas 20 mai 2018, 15:58 Para quê? Para desmistificar um plural -“os ciganos”-, supostamente representativo de uma entidade coletiva apenas imaginária, e quase sempre negativa, que procura classificar o todo ignorando as partes. E, maioritariamente, responsável pela manutenção de estereótipos negativos que alimentam a discriminação social e as suas maléficas consequências.



O combate à discriminação passa necessariamente por uma intervenção que promova um maior conhecimento sobre a realidade dos/as cidadãos/ãs portugueses/as ciganos/as, pois a sua ausência contribui para a manutenção e o agravamento de alguns estereótipos e preconceitos altamente negativos.



Contrariamente àquilo que o/a cidadão/ã comum pensa, as comunidades ciganas são heterogéneas relativamente à sua composição, situação social, estilo de vida e comportamentos, embora se reconheçam como membros de uma cultura e identidade assentes num conjunto de valores, crenças e costumes. Muitas vezes as generalizações têm presente especificidades e características comuns que são atribuídas a estes/as cidadãos/ãs, mas que, na maior parte dos casos, não coincidem com uma grande parte da realidade individual destas pessoas, ou que assentam em representações deslocadas no espaço e no tempo. É isto que justifica o título deste trabalho: “Singular do Plural”.



“Singular do Plural”, da autoria de Maria José Vicente (textos) e Sérgio Aires (fotografias), insere-se na campanha nacional da EAPN Portugal, “A Discriminação é Falta de Educação”, lançada em abril de 2016 e apresenta 20 testemunhos reais contados na primeira pessoa e que nos relatam diferentes trajetórias de vida, falando dos seus percursos, das suas experiências, dos seus desejos e da sua forma de entender a sociedade. Testemunhos acompanhados de fotografias, com o objetivo de confrontar os/as leitores/as, de forma gráfica, com a mesma mensagem que se pretende transmitir com os testemunhos. Procura-se, no fundo, e assumidamente de forma provocatória, incentivar um olhar diferente.



“Singular do Plural” (publicação e exposição de fotografias) será apresentado pela EAPN Portugal e pela Universidade de Aveiro, no âmbito do Programa UA Intercultural – a decorrer durante o mês de maio mediante organização e dinamização Universidade de Aveiro, subordinado ao tema da Interculturalidade e incluindo um diversificado conjunto de cerca de 80 atividades, envolvendo mais de 20 entidades parceiras – no dia 22 de maio, pelas 16:00 e 16:45, respetivamente, no Auditório Mestre Hélder Castanheira e na Sala de Exposições Temporárias da Livraria da Universidade de Aveiro. O evento terá a presença dos autores da iniciativa, Maria José Vicente e Sérgio Aires.



Concorrendo para os objetivos deste evento, realizar-se-á ainda um workshop formativo, dinamizado por Maria José Vicente, o qual decorrerá das 10:00 às 12:00, no Auditório Mestre Hélder Castanheira da Livraria da Universidade de Aveiro, e visará contribuir para a desconstrução de estereótipos e representações sociais sobre as comunidades ciganas. “Singular do Plural”

22 de maio de 2018



Apresentação da publicação

16:00 | Auditório Mestre Hélder Castanheira da Livraria da Universidade de Aveiro



Inauguração da exposição fotográfica

16:45 | Sala de Exposições Temporárias da Livraria da Universidade de Aveiro



Realização de workshop sobre estereótipos e representações sociais sobre as comunidades ciganas

10:00-12:00 | Auditório Mestre Hélder Castanheira da Livraria da Universidade de Aveiro







Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)