Uma habitação em Santo António, concelho de Vagos, sofreu danos devido a um incêndio, que ocorreu ao início da tarde



Segundo fonte dos bombeiros locais, as chamas deflagraram na zona do tealhado por motivos não esclarecimentos.



Os meios de socorro conseguiram evitaram que o fogo alastrasse.



O alerta foi dado pelas 13:20.



Não se registaram danos pessoais.



15 efetivos e quatro viaturas estiveram no local.



Pré-afogamento deixa homem em estado grave

Ainda por Vagos, os bombeiros estiveram também envolvidos no apoio a uma ocorrência de pré-afogamento.



Dois indivíduos, pai (50 anos) e o filho (23 anos) foram resgatados, esta manhã, da ria, junto ao Areão.



O mais velho seguiu para o hospital de Aveiro a inspirar cuidados com apoio de pessoal médico do INEM.



Tudo indica que o pai atirou-se à ria ao ver o filho em risco de afogamento, acabando também por ficar em dificuldade.



Segundo a Autoridade Nacional de Proteção Civil, 14 efetivos e seis veículos estiveram envolvidos na ocorrência que teve hora de alerta pelas 10:44.



Além dos bombeiros e do INEM, partiparam no socorro a Polícia Marítima e a GNR.