Andebol / Primeira divisão: Artística perde na última jornada mas festeja quinto lugar inédito / São Bernardo derrotado pelo Boa Hora 19 mai 2018, 23:27 A Artística de Avanca sofreu uma derrota, no Pavilhão Comendador Adelino Dias Costa, frente ao Madeira SAD. Ainda assim, a equipa da casa termina o campeonato com a mellhor classificação de sempre (5º lugar).

Numa partida que a turma de Paulo Fidalgo soube controlar, permitindo aproximações da formação de Marco Sousa, mas sem que a mesma conseguisse passar para a liderança, saindo para o intervalo a perder por 15:13. No segundo tempo, e apesar das aproximações, a formação insular quis vencer este último encontro do Campeonato Andebol 1, o que acabou por acontecer por 32:31. Elledy Semedo foi sem dúvida o artilheiro da partida, com 13 golos marcador a favor do Madeira SAD.



Disputou-se durante a tarde de sábado, os encontros relativos à 12ª Jornada, do Grupo B, do Campeonato Andebol 1. O Boa Hora FC saiu vitorioso frente ao CD São Bernardo, por 36:34. Os aveirenses estão na cauda da tabela (ler artigo). Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

