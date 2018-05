O Beira-Mar venceu o Canedo por 4-1 em partida a contar para a 32ª jornada do principal campeonato distrital, mantendo o segundo lugar.



Ficha e vídeo



Os aveirenses confirmaram, sem grande demora, o favoritismo perante o penúltimo classificado, já condenado à despromoção.



Uma entrada forte permitiu a Mathieu (4m) e Artur (13m) apontarem os golos que colocaram, muito cedo, a vítoria muito bem encaminhada.



À entrada do quarto de hora do final da primeira parte o guarda-redes João Figuieredo saiu lesionado com um problema muscular que o afasta do resto da época.



A vantagem seria ampliada perto do intervalo através de Letz.



Aos 53m, o Canedo ainda reduziu por Jorginho, com nota técnica.



A equipa da casa voltou a colocar o pé no acelerador. Aos 71m, Zé Bastos faturou, dando ao resultado tons de goleada.

No final, Cajó, treinador dos aveirenses, mostrou-se satisfeito com o resultado e a exibição:"Jogámos sempre a ritmo alto, por isso criámos inúmeras oportunidades. Só fico triste por sofrer um golo que não fez sentido e estaria em fora de jogo. Estamos felizes, conquistamos mais uma vitória e dependemos apenas de nós. Com este empenho vais ser mais fácil conquistar os seis pontos que faltam", disse.



O Beira-Mar mantém o segundo lugar, agora com 65 pontos, mais dois que o São João de Ver (63 pontos) que venceu na receção ao Alvarenga (3-1).



Nas últimas duas jornadas, o Beira-Mar desloca-se à Vista Alegre e recebe o Alvarenga (mais informação).