Docapesca veta instalação da Lota no mercado do Furadouro (Ovarnews) 19 mai 2018, 18:31 A Docapesca “chumbou” a possibilidade da Lota de vendagem do pescado na praia se transferir ainda este ano para o Mercado do Furadouro.



Na reunião do executivo desta quinta-feira, o socialista Vitor Amaral levantou a questão da venda ambulante de peixe no Furadouro, muitas vezes, segundo ele, “sem as devidas e necessárias condições e em desrespeito para com o regulamento municipal (ler artigo). Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

