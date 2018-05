"Marginal: poemas breves e cantigas", de Vieira da Silva, é o livro da quarta sessão da Comunidade de Leitores, que terá lugar no dia 24 de maio (quinta-feira), pelas 21:00 horas, na Biblioteca Municipal de Ílhavo.



Esta sessão, que será moderada por João Balseiro, promete ser mais um encontro de partilha de experiências e opiniões sobre o livro por todos os que aceitarem este desafio.



A participação é gratuita.



Mais informações: 234 321 103



Mais informações em www.facebook.com/bibliotecamunicipaldeilhavo



João Balseiro nasceu em Ílhavo no dia 5 de outubro de 1958.



Concluiu o Curso Complementar de Contabilidade e Administração e foi bancário.



Fez parte das Secções Culturais do Illiabum Clube, da Associação Cultural e Desportiva "Os Ílhavos" e da Associação Recreativa e Cultural Chio Pó-Pó, e Tesoureiro na Banda dos Bombeiros Voluntários de Ílhavo – Música Nova.



No tempo das rádios piratas, fez "Cais do Silêncio" com Arnaldo Moreira, na Rádio Voz de Vagos. Na Rádio Terra Nova fez o programa "Sinal Fechado" com Vasco Bilelo e "Porque hoje é Sábado" com Geraldo Alves.



Foi responsável pela edição de alguns livros, como “Da minha terra e de seu povo”, de J. Quintino Teles, “Vista Alegre: a minha Terra”, de João Esteves de Almeida, “Cravos com espinhos”, de Geraldo Alves, “Os espelhos da água”, de Augusto Nunes, e “...pelos trilhos da Esperança” de João Mulemba.



Atualmente, João Balseiro colabora com o Jornal Ilhavense.