Dragagens na Ria podem arrancar antes do final do ano 19 mai 2018, 15:08 O concurso para dragagens na Ria de Aveiro, hoje lançado após mais de uma década do seu primeiro anúncio, não pode ficar pelas obras previstas.



Esse foi o apelo deixado pelo presidente da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro (CIRA). Ribau Esteves, que lidera o município de Aveiro, sensibilizou o ministro do Ambiente para a necessidade do Governo dar continuidade à empreitada em áreas não abrangidas nesta fase.



Os trabalhos de desassoreamento agora lançados a concurso por 17,6 milhões de euros, deverão arrancar ´no terreno´, se tudo correr como previsto, até ao final deste trimestre, com duração prevista de 15 meses. A anterior intervenção do género ocorreu há cerca de duas décadas.



A candidatura global atinge 23,5 milhões de euros, financiados a 75% pelos fundos europeus e o restante pelo estado.



"É uma operação de desassoreamento na Ria e não o desassoreamento da Ria. Não vai ficar tudo feito, por questões ambientais e financeiros. Saudamos esta, mas que seja indutora da próxima. Por isso lutamentos por um Polis 2. A Ria tem de ter investimento regular", defendeu Ribau Esteves. O edil não deixou de lamentar "o principal aspeto negativo" da obra, que "foi o tempo que demorou" nas suas várias fases de desenvolvimento, nomeadamente por exigências ambientais.



A intervenção, que irá abranger dois grandes lotes, no canal do Carregal (Ovar), até à Murtosa, e no canal de Mira (Ílhavo) irá remover, ao longo de 95 km, cerca de 965 mil metros quadrados, 300 mil dos quais a utilizar no reforço do cordão dunar "para contrariar a erosão costeira", como destacou o ministro do Ambiente, lembrando a especial fragilidade do litoral de Aveiro. "São obras que temos de fazer repetida e reiteradamente, numa adaptação para sabermos viver como o que temos", afirmou Matos Fernandes, voltando a afastar obras ´pesadas´ de proteção das praias afectadas pelo avanço do mar com recurso a esporões. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

