Os TEDxers aveirenses, os futuros TEDxers, os apenas curiosos e os amigos de longa data reuniram-se, no Hotel Moliceiro, para a apresentação oficial do TEDxAveiro 2018.

Nesta primeira breve viagem no tempo, refletiu-se sobre o passado, o futuro e a importância no tempo presente de um evento 100% organizado por voluntários movidos pela paixão de partilhar ideias.



No primeiro painel de convidados, Ribau Esteves realçou que são também eventos diferenciadores como o TEDx que marcam e fazem regressar quem passa por Aveiro, enriquecendo a oferta cultural da cidade.

Filipe Teles, Pró-Reitor da UA, considerou-o como um “momento privilegiado para comunicar ciência” que coloca aos investigadores o desafio e o exercício pedagógico de aproximar o seu trabalho da comunidade, inspirando-a e interessando-a para as aplicações deste.

Já para Maria José Ramalheira, diretora do CCGlicínias, patrocinador desde 2011 e o principal da edição deste ano, o sucesso do evento deve-se à criatividade da organização e à expectativa que causa, deixando-nos a ansiar pelo próximo.

Para finalizar o primeiro painel, Rogério Santos, participante por repetidas vezes no TEDxAveiro, contou como este o inspirou a sair da plateia e a colaborar num projeto de um orador que conheceu graças aos momentos de networking do evento.

Deixou o apelo à assistência para que saíssem do lugar confortável de espetador e “não tivessem medo de falar com os oradores”, o que no caso do Rogério resultou numa colaboração, como designer, no projeto Findster.

Como teaser da edição deste ano, foi apresentado o criativo vídeo criado pela LOBA a partir do mote do TEDxAveiro 2018, deixando já o convite à reflexão sobre o conceito do tempo.



O segundo painel de convidados foi composto por oradores de edições passadas e de 2018 que trocaram conselhos e partilharam a sua experiência TEDx. João Magalhães e Vânia Calisto revelaram o peso da responsabilidade que sentiram quando o convite lhes surgiu. No entanto, aceitariam outra vez sem hesitar, pois, apesar da dificuldade de gerir as emoções e expectativas da plateia, capacitou-os de desconstruírem as suas ideias para um público que está à espera de ser inspirado, ajudando-os na projeção dos seus trabalhos.

João Afonso, reforçou a importância dos momentos de networking para o seu projeto Musikki, que trouxe ao palco do TEDxAveiro numa edição passada. Sara Moreno Pires, oradora na edição deste ano, confessou que gostaria de poder já viajar no tempo até ao dia do evento, mostrando-se determinada a desafiar a plateia a pensar sobre o porquê da “comunicação que usamos hoje, não produzir os efeitos que desejávamos, no tempo em que estamos”.

A encerrar este painel, o moderador André Cester Costa revelou a variedade e a pertinência das ideias que vão ser partilhadas já no próximo dia 26 de Maio, no Centro Cultural e de Congressos de Aveiro. Desde o futuro do dinheiro, à possibilidade de vida eterna virtual, eletrónica invisível, nanotecnologia, desenvolvimento sustentável, empreendedorismo no passado, o papel das bibliotecas até Marte na Terra, ninguém vai sair indiferente desta viagem no tempo que ambiciona ser indutora de mudança na comunidade.



No fim da sessão, os participantes tiveram o privilégio de ouvir o Duo Yin Yang, composto pelas talentosas Catarina Silva e Inês Arede, relembrando que no TEDx não existem apenas talks, mas também espaço para performances artísticas. Uma breve viagem no tempo que, por agora, saciou o apetite dos viajantes com uma prova da cerveja D’alba e ovos moles.

Fica o convite para o TEDxAveiro, no dia 26 de Maio, entre as 14h00 e as 19h45 no Centro de Congressos de Aveiro.

O painel de oradores para o evento deste ano conta com: António Vieira | Carlos Fiolhais | Elvira Fortunato | Catarina Carvalho | Francisco Gaspar | Henrique Jorge | João Lousada | João Pedro de Magalhães | Natasa Marjanovic | Ruzbeh Bacha | Sara Moreno Pires e as performances artísticas do Duo Yin Yang e The Troublemaker.



Mais informações & Inscrições em www.tedxaveiro.com