A direção da Ovarense Basquetebol não dá como assegurada a permanência na Liga profissional, depois de uma época frustrante no plano desportivo e com muitos problemas financeiros que não ajudaram, pelo contrário Existem condições que a direção ainda não viu satisfeitas.



"Quanto ao futuro, a continuação da atividade não está garantida e irá depender da mobilização de patrocínios que a Ovarense consiga. Neste momento precisamos de sentir o apoio de todos: adeptos, patrocinadores e agentes da modalidade", refere um comunicado.



A equipa portuguesa que há mais tempo marca presença na competição de topo de basquetebol nacional ficou pela segunda vez no seu historial ausente da disputa do play off.



"Inegavelmente tratou-se de uma época que se antevia de transição, mas que se revelou ainda mais difícil do que o esperado", assume a direção apontando dificuldades desportivas, nomeadamente decorrentes da prestação dos jogadores estrangeiros.



Mas não só. Os problemas causados pela falta de pagamento do principal patrocinador agravou os problemas. "Antes do início da época assegurámos o contrato para a continuidade do patrocinador principal, por mais dois anos. No entanto em Janeiro foi decretada a insolvência da empresa e de imediato cessaram os pagamentos de um patrocínio que respondia por aproximadamente 60% do orçamento da equipa. Só nos restou reclamar os montantes em dívida, superiores a cem mil euros, em sede do processo de insolvência", explica a Ovarense Basquetebol que agradece a ajuda de outros patrocinadores.