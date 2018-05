A Kiwicoop - Cooperativa Frutícola da Bairrada está a incentivar os produtores a apostarem em novas variedades.



O desafio foi renovado durante a conferência "Biológica - caminhos para uma agricultura sustentável" organizada pelo Jornal da Bairrada.



Fundada há três décadas, a Kiwicoop, com sede em Oliveira do Bairro, representa atualmente cerca de 400 associados de todo o país (800 hectares), com uma capacidade de frio de nove mil toneladas.



Estudos e ensaios realizados nos últimos dois anos levaram a concluir que a Bairrada "é a região de maior aptidão para a cultura de novas variedades", uma estratégia que ajuda a melhorar a rentabilidade.



"A Kiwicoop sente que é o momento indicado para apostar nas novas variedades, tanto pelo feedback que tem tido nas várias feiras internacionais em que participou, como pela procura de mercado, que tem vindo a aumentar", refere Sandra Rodrigues, engenheira agrícola, num artigo publicado no suplemento dedicado à conferência organizada pelo semanário bairradino.



A prova é o "aumento exponencial" das vendas de polpa amarela nos últimos quatro anos. Os kiwicultores são incentivados, assim, a reforçarem as áreas abrangidas pelo projeto de investimento em variedades Dori, EnzaGold, Soreli ou RK2018 (polpa vermelha).



A cooperativa organiza visitas aos ensaios realizados e está a dar apoio através do seu departamento técnico.



As novas variedades ajudam "a afirmar a marca durante os 12 meses do ano" para "antecipar a colheita e entrada nos mercados com kiwi nacional", assim como para "melhorar a qualidade, diversidade de sabor e apresentação."



As variedades em causa (kiwi amarelo, vermelho, baby kiwi) são das que melhor se adaptam ao clima e solo, além de garantirem melhor rentabilidade e um sabor mais adequado às exigências do mercado.



Há dois anos, a Kiwicoop iniciou um ensaio com a cobertura em plástico da varidade de polpa amarela (dóri) e vermelho (RK2018) no âmbito do estudo de novos sistemas de produção e conservação. Plantaram-se oito hectáres de Soreli e 20 de Enza Gold, ambos de polpa amarela. "Os resultados não poderiam ser mais satisfatórios, a cobertura dos pomares de kiwi amarelo/vermelho é fundamental. Pelo sabor mais doce, é mais apetecido", referie Sandra Rodrigues, destacando as boas oportunidade de negócio.



Além do mercado nacional, o kiwi da Bairrada é exportado para Alemanha, Espanha, Suíça, Holanda, Brasil e Canadá.