A PSP de Aveiro lançou hoje um "alerta" para situações de assaltos no interior de residência que têm ocorrido na cidade.



"Os furtos são praticados por mulheres que atuam em grupo, abordam a vítima quando esta se prepara para entrar na residência ou já está na residência, com o pretexto de lhe pedir um copo de água", dá conta um comunicado.



"No interior da residência, através de astúcia, as suspeitas apropriam-se de bens em ouro", refere ainda a PSP.



"Regra geral, as vítimas são pessoas idosas e que vivem isoladas", avisa a polícia.



Segundo a PSP, as ocorrências continuam a ser objecto de investigação criminal.