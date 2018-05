Foi com incredulidade que o PSD de Santa Maria da Feira tomou conhecimento de uma publicação da concelhia do PS de S. João da Madeira, relativa ao anúncio do início dos trabalhos de requalificação da Variante à EN223.



Certamente inebriados por uma sede de protagonismo, elementos socialistas de SJ Madeira fizeram-se deslocar a Sanfins onde, para a posteridade, fizeram questão de registar o momento. No entanto, e como a mentira tem perna curta, o que fica para a posteridade será sempre a falta de pudor e de seriedade intelectual de quem se deixou fotografar na ocasião e, simultaneamente, dos demais responsáveis da Concelhia do PS de SJ Madeira.



É já um velho hábito o PS querer contornar a verdade. Mas, factos são factos.



A publicação da abertura de concurso público para este obra data de 25/09/2015, com um valor base de 3,2 milhões de euros, prevendo-se a construção de três rotundas, intervenção ao nível do pavimento, drenagem e obras acessórias.



De resto, este momento culminava um longo e árduo trabalho protagonizado pelo PSD, nos mais diversos fóruns, visando a defesa intransigente de uma obra estruturante para uma das regiões mais exportadoras do país.



Ora, à data dos factos, quem estava no Governo eram PSD e CDS-PP, pelo que pretender – como fazem os elementos do PS de SJ Madeira – reescrever a história é, no mínimo, algo que devia fazer corar de vergonha todos aqueles que, incompreensivelmente, pretendem reclamar a paternidade de algo para o qual não contribuíram minimamente.



A memória é condição dos homens e mulheres de bem e, por isso, Santa Maria da Feira e a Região não esquecem que, já após a abertura do concurso público de requalificação a EN223, e na precisa hora de ser assinado o contrato de adjudicação, o Governo PS determinou, incompreensivelmente, a suspensão todo o processo e ordenando a cativação do dinheiro destinado a esta obra que deveria ter arrancado no final de 2016 e concluída no presente ano.

A verdade é uma só: o Governo e o PS foram únicos responsáveis pelo incompreensível adiamento do desenvolvimento de Santa Maria da Feira e da Região, prejudicando o fortalecimento da economia local e a competitividade das nossas empresas e do nosso território.



Ainda assim, para o PSD de Santa Maria da Feira constitui verdadeiro motivo de contentamento que, finalmente, possamos ver concluída a requalificação da EN223. Estamos certos de que a sua concretização, ainda que atrasada no tempo, contribuirá para o reforço da competitividade económica e territorial do município e da região.



Para o PSD de Santa Maria da Feira, mais importante que reclamar os méritos de autoria de projetos, constituem-se como valores irredutíveis da sua conduta a defesa do bem-comum, a luta pelos interesses coletivos do município e a defesa da Verdade, até porque “para se falar verdade não é preciso ser santo. Basta ser honrado”.



PSD de Santa Maria da Feira