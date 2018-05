As praias da Barra e da Costa Nova, no município de Ílhavo, surgem entre as 390 zonas balneares distinguidas pela Quercus com "Qualidade de ouro", informou a autarquia local.



Os critérios estabelecidos para avaliação das águas balneares têm por base a informação pública oficial disponibilizada pela Agência Portuguesa do Ambiente, considerando apenas as análises efetuadas nos laboratórios das diferentes Administrações Regionais Hidrográficas.



Para receber a classificação de praia com “Qualidade de Ouro” a água balnear tem de respeitar como critérios ter qualidade da água excelente nas cinco últimas épocas balneares e todas as análises realizadas, sem exceção, na última época balnear (2017) deverão apresentar valores inferiores a 100ufc/100ml para os enterococos intestinais e inferiores a 250ufc/100ml para a escherichia coli, e para águas interiores, 200ufc/100ml e 500ufc/100ml, respetivamente.



A Quercus deseja, assim, "realçar as praias que ao longo de vários anos apresentam sistematicamente uma água balnear de qualidade excelente (tendo em conta a classificação da legislação em vigor), e que, nesse sentido, oferecem assim uma maior fiabilidade no que respeita à qualidade da água, como são o caso das praias da Barra e da Costa Nova".