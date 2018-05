Os deputados do PSD eleitos por Aveiro "atribuem à falta de estratégia do governo na área da educação as condições da escola secundária de Esmoriz, concelho de Ovar, reclamando uma intervenção urgente."



Em comunicado, o grupo parlamentar social democrata anuncia que entregou um projeto de resolução na Assembleia da República, reclamando do Ministério da Educação a programação urgente da requalificação do estabelecimento de ensino, no âmbito do Portugal 2020.



"A escola, com mais de 30 anos, encontra-se em condições degradadas que põem em causa a segurança da comunidade que serve. Para além dos problemas de insalubridade, de falta de espaço e condições condignas, verifica-se também a desadequação e mau estado da rede de canalizações, da rede elétrica e a deficiente localização dos depósitos de gás", lê-se no projeto de resolução alusivo à escola secundária de Esmoriz, com mais de 600 alunos e 100 professores e funcionários.



O grupo parlamentar do PSD/Aveiro visitou esta semana o estabelecimento de ensino, com a Câmara Municipal e da Junta de Freguesia representadas, tendo sido reiterado que o município – pese embora a responsabilidade por esta escola seja exclusiva do Governo –, face à premência e urgência na resolução deste problema e perante a inação do Ministério da Educação, já informou a tutela da sua disponibilidade de assumir na íntegra o investimento inerente à comparticipação nacional da despesa pública resultante de uma intervenção requalificação.



A Câmara Municipal enviou, nos primeiros dias de maio, uma declaração de intenção, à semelhança de outros procedimentos adotados, no passado recente, para assumir a totalidade da componente financeira nacional e ainda a realização do projeto da obra.



O projeto de resolução exige que o governo "programe, no âmbito do Portugal 2020, rapidamente, a requalificação da Escola Secundária de Esmoriz, nas condições apresentadas pela Câmara Municipal de Ovar, no sentido de garantir que esta possa providenciar à comunidade educativa as condições indispensáveis para uma escolaridade de qualidade e em segurança".