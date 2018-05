A Câmara Municipal de Aveiro (CMA) organiza este fim-de-semana, 19 e 20 de maio, o programa “Bom dia Cerâmica – Aveiro” com atividades em diferentes espaços.



Esta ação integra-se nas comemorações nacionais e europeias do “Bom dia Cerâmica”, iniciativa originalmente criada em Itália, mas alargada na edição de 2017 a inúmeros países europeus, incluindo Portugal, sendo no nosso país uma iniciativa da recém criada Associação Portuguesa de Cidades e Vilas de Cerâmica (AptCC), da qual a CMA é membro fundador, assumindo presentemente a Presidência da Mesa da Assembleia Geral.



Assim, sábado, terá lugar pelas 10h00 “À descoberta dos materiais” que consiste em atividades no Departamento de Materiais e Cerâmica da Universidade de Aveiro: À descoberta dos materiais à escala atómica, numa visita que leva os participantes a conhecer os Microscópios Eletrónicos.



À mesma hora, no Maker’s Lab, desenrola-se o: “Construir o Mundo camada a camada” – com demonstrações de manufatura aditiva, também conhecida como impressão 3D, uma técnica inovadora para produção de objetos com geometrias altamente complexas e personalizadas.



‘SOS Azulejo’ integra comemorações



Às 14h30 no edifício da Antiga Capitania, no âmbito dos 10 anos de Aveiro no Projeto SOS Azulejo, realiza-se a conferência evocativa com a participação de Leonor Sá, Coordenadora Nacional do Projeto SOS Azulejo e Ana Velosa, Diretora da Licenciatura em Reabilitação do Património Universidade de Aveiro. Seguir-se-á a visita guiada à exposição Azulejo Luz e Cor, e um caso prático: recolocação de Azulejos de edifício na Rua Combatentes da Grande Guerra, com a colaboração do Estabelecimento Prisional de Aveiro.



Dia Aberto nos Museus



Domingo, dia 20, durante a manhã, os Museus de Aveiro irão proporcionar um dia aberto com ateliers dedicados as crianças e famílias. Na Fábrica da Ciência Viva, pelas 10h00, realiza-se o Workshop Doing: Arte em Cerâmica.



A fechar estes dois dias de intensa atividade e descoberta do património cerâmico aveirense, realiza-se durante a tarde de domingo, pelas 15h00, no São Nobre da Junta de Freguesia de Aradas, o “Bom Dia Aradas”.



Trata-se de uma Palestra sobre a história da cerâmica em Aradas e o seu papel relevante na cerâmica em Aveiro com o aradense – ex-presidente da Junta de Freguesia e recentemente agraciado com a Medalha de Mérito Municipal em cobre – David Paiva Martins, e João Labrincha do Departamento de Engenharia de Materiais e Cerâmica – DEMaC, seguindo-se uma visita a uma Fábrica de referência histórica.



