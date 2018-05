"Fazer os possíveis e os impossíveis para deixar o nosso público orgulhoso" - Pedro Seabra (Esgueira Basket) 18 mai 2018, 09:50 Temos toda a legitimidade para pensar em conquistar o título da Proliga”. Quem o assume é Pedro Seabra, que ingressou esta época no nosso clube, onde assume estar muito feliz. Numa pequena entrevista ao site do clube, o base, para além de revelar a ambição da equipa, não foi parco em elogios a toda a estrutura do clube, mas, sobretudo, ao nosso fantástico público... “é quase indescritível a força que nos transmite”, afirmou mesmo. O base conta com todos para, no sábado (21.30 horas), voltarem a encher o pavilhão, pois acredita que, com o seu apoio, o Esgueira/Oli estará mais próximo de entrar a vencer na final da Proliga, naquele que será o último jogo oficial da época em casa (ler artigo). Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)