Câmara de São João da Madeira apoia associações desportivas em 459 mil euros (O Regional) 18 mai 2018, 09:34 No âmbito dos contratos-programa de desenvolvimento desportivo de 2018, a Câmara Municipal de S. João da Madeira vai apoiar as associações desportivas em cerca de 459 mil euros, entre apoio financeiro (280 mil euros) e logístico (179 mil euros). O executivo introduziu algumas alterações aos contratos face ao ano anterior, nomeadamente no reforço do apoio atribuído a modalidades como danças de salão, artes marciais, ténis, ginástica ou xadrez. No total são 25 as colectividades desportivas apoiadas pelo município sanjoanense (ler artigo). Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)