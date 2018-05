A Universidade de Aveiro (UA) participa na Feira Nacional da Floresta, que decorre de 18 a 20 de maio, na EXPOCENTRO, em Pombal.



A academia vai mostrar as diversas facetas da investigação e inovação com potencial aplicação nas diferentes áreas de intervenção relacionadas com o setor florestal.



A UA mobilizou os departamentos de Ambiente e Ordenamento (DAO) e de Química (DQ), a Plataforma Tecnológica da Floresta - uma das estruturas de interface da UA com a sociedade -, os laboratórios associados CICECO-Instituto de Materiais de Aveiro e Centro de Estudos do Ambiente e do Mar (CESAM) e a Unidade de Transferência de Tecnologia (UATEC).



O DAO/CESAM apresenta os projetos ´BiomAshTech - Ash impacts during thermo-chemical conversion of biomass´ e ´Bias-to-soil - Cinzas de biomassa: Características em relação à sua origem, tratamento e aplicação no solo´.



A conversão termoquímica de biomassa utilizando tecnologia e processos de pirólise, gasificação e combustão permite gerar vários vetores energéticos (calor de processo, electricidade, combustíveis secundários) e bio-produtos como o biochar (condicionante de solo ou para aplicações avançadas em tratamentos de gases e efluentes líquidos).



Já a parceria estratégica entre indústria e o CICECO/DQ quis explorar novas soluções para indústrias de diversos sectores incluindo a da pasta e papel, papel tissue e laminados.



Outro projecto (QREN-2GLam) desenvolveu laminados decorativos de alta pressão (HPL) multifuncionais que combinam propriedades novas e/ou melhoradas, tais como, resistência ao desgaste, repelência à sujidade e propriedades antibacterianas para produzir, por exemplo, mobiliário hospitalar.



A mostra também servirá para divulgação da Plataforma Tecnológica da Floresta da UA, uma das oito estruturas informais que foram criadas com o objetivo de reforçar a ligação da Universidade de Aveiro ao tecido empresarial, autarquias e outras entidades nas áreas de maior relevo para o tecido económico, social e cultural.

