Ovar: Requalificação do Esmoriztur recebeu visto do TC 17 mai 2018, 23:55 O Tribunal de Contas já emitiu o visto para a obra de requalificação do Esmoriztur, um dos principais investimentos do município de Ovar na cidade de Esmoriz.



O presidente da Câmara, Salvador Malheiro, informou o executivo, na última reunião, que a obra de requalificação do emblemático edifício se inicie dentro de dias.



A empreitada foi adjudica no início do ano por cerca de 1,5 milhões de euros.



A reabillitação permitira modernizar a sala de espetáculos, mantendo a sua função de espaço para atividades culturais, nomeadamente cinema e teatro, mas prevendo-se ainda a sua utilização para sala de conferências, concertos e todas as atividades que possam usufruir de um anfiteatro com capacidade para acolher 500 pessoas sentadas.



Além de otimizar as condições existentes, a obra permitirá adaptar a sala a novas exigências regulamentares, nomeadamente de segurança e acessibilidade do edifício.



A Câmara adquiriu o edifício em 1998, por cerca de 1,5 milhões de euros de euros.



Sobre a aquisição do antigo cine-teatro de Ovar, atualmente em estado avançado de degradação, o presidente da edilidade adiantou foi ultrapassada a questão fiscal que estava a retardar a outorga da escritura, pelo que será celebrada muito em breve. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

