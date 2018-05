Bloco pede investimentos urgentes no CHEDV 17 mai 2018, 22:41 O Bloco de Esquerda exige que o Governo autorize "investimentos urgentes" no Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga (CHEDV).



Segundo um comunicado, nos últimos anos "não se renovaram equipamentos, não se reforçou a capacidade com novos serviços e não se realizaram obras necessárias" nas unidades de Santa Maria da Feira, Oliveira de Azeméis e São João da Madeira, que servem cerca de 340 mil habitantes.



O CHEDV "necessita de reforçar a sua capacidade de resposta, seja com novos meios complementares de diagnóstico e terapêutica, seja com a melhoria em várias áreas que são cada vez mais necessárias à população, como o caso da oncologia", alerta o BE.



Existirão, ainda, "vários investimentos programados que continuam a aguardar autorização do Governo, alguns há mais de um ano".



A ressonância magnética é um dos equipamentos que há muito é considerado necessário, nomeadamente no hospital S. Sebastião, em Santa Maria da Feira, onde anualmente se gasta cerca de 300 mil euros a contratar este serviço a entidades externas.



"Há um outro investimento cujo pedido de autorização aguarda resposta há mais de um ano: a aquisição de uma câmara de fluxo laminar. Este equipamento é fundamental para melhorar as condições em que são produzidos os medicamentos para os doentes oncológicos seguidos pelo centro hospitalar", lembra o BE.



Atendendo a que o centro hospitalar "é já centro de referência em algumas doenças oncológicas" a "pretensão parece-nos inteiramente justa e muito positiva", dizem os bloquistas que levantaram o assunto junto do Governo através de requerimento apresentado na Assembleia da República. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

