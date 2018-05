O dia 18 de maio será um Dia Aberto no Museu da Vista Alegre, com entrada livre para quem quiser visitar o museu, entre as 10:00 e as 19:30.



No dia seguinte, sábado, haverá uma Oficina de Ilustração, uma Oficina de Estamparia e uma Conversa “Ciclos - Modos de Ver”.



Ainda no âmbito desta efeméride haverá uma oficina de ilustração que se desdobra em duas sessões, a primeira a 19 de maio e a segunda no dia 26. “A Hora do Chá” é um lugar de encontro e exploração de tintas, papéis, carimbos, formas, cores, texturas, com serviços de chá da Vista Alegre e muita fantasia. As histórias ali contadas vão preencher as páginas de um livro de artista. Sob orientação de Helena Zália, formada em Educação Visual e Design de comunicação/Produção Gráfica, os interessados deverão inscrever-se previamente e o valor da inscrição é de 25€.



A tarde de sábado começa com uma oficina de estamparia, pelas 15:00, na qual as pessoas vão poder experimentar decorar uma peça em porcelana recorrendo ao decalque. Os participantes vão desenvolver a sua ornamentação exclusiva com alguns motivos do universo estético da Vista Alegre, aprendendo os rudimentos de aplicação desta técnica decorativa.

A inscrição deve ser feita até 3 dias antes e o custo é de 15€, valor que inclui os materiais necessários.



Ao final do dia, pelas 17:00, irá decorrer um ciclo de conversas, que tem como objetivo promover olhares sobre as coleções e o património da Vista Alegre. Nesta sessão vai marcar presença um colaborador da empresa, Luís Paulo Simões, para falar de técnicas de decoração por litografia e serigrafia. Estas diferentes artes serão discutidas no contexto da Fábrica da Vista Alegre, através dos tempos até aos dias de hoje.



Para mais informações e inscrições: museu@vistaalegre.com | 234 320 628



